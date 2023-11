F1, GP Brasile diretta LIVE Interlagos

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista dopo la Sprint Race di ieri vinta dal solito Max Verstappen, oggi si corre il GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Come detto ieri la Sprint Race del GP del Brasile si è chiusa con la vittoria di Max Verstappen che ha superato Norris al via e ha vinto con un vantaggio notevole sull’inglese della McLaren. Terzo posto per Checo Perez su Red Bull. Ai piedi del podio la Mercedes di Russell. Molto in sordina le Ferrari, che hanno optato per una strategia conservativa sulle gomme in vista della gara: Leclerc ha chiuso 5°, Sainz 8°. Gara notevole per Tsunoda con la AlphaTauri 6° davanti a Hamilton.

Per quanto riguarda il Gran Premio del Brasile che si corre oggi sul circuito di Interlagos pole position di Max Verstappen che partirà in prima fila davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila le due Aston Martin rinate con Lance Stroll davanti a Fernando Alonso. Terza fila tutta Mercedes con Hamilton davanti a Russell quindi la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Sainz. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 18.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Max Verstappen

Red Bull 2. Charles Leclerc

Ferrari 2a Fila 3. Lance Stroll

Aston Martin 4. Fernando Alonso

Aston Martin 3a Fila 5. Lewis Hamilton

Mercedes 6. Lando Norris

McLaren 4a Fila 7. Carlos Sainz

Ferrari 8. George Russell*

Mercedes 5a Fila 9. Sergio Perez

Red Bull 10. Oscar Piastri

McLaren 6a Fila 11. Nico Hulkenberg

Haas 12. Kevin Magnussen

Haas 7a Fila 13. Alex Albon

Williams 14. Esteban Ocon*

Alpine 8a Fila 15. Pierre Gasly*

Alpine 16. Yuki Tsunoda

AlphaTauri 9a Fila 17. Daniel Ricciardo

AlphaTauri 18. Valtteri Bottas

Alfa Romeo 10a Fila 19. Logan Sargeant

Williams 20. Guanyu Zhou

Alfa Romeo

*Russell, Ocon e Gasly penalizzati di 2 posti in griglia per impeding in pit lane