Gp Brasile, incubo Leclerc: a muro prima del via. Team radio Charles: "Quanto sono sfortunato", le immagini

Nel Gran Premio del Brasile Leclerc finto a muro mentre scaldava le gomme. Un avvio assurdo che ha messo fuori causa il pilota della Ferrari che via radio ha detto: "Perché sono così sfortunto?".

05-11-2023 18:20

Incredibile ma vero. Charles Leclerc non ha preso il via del Gran Premio del Brasile. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere nel giro di formazione. Colpa del sistema idraulico della sua SF23 che è venuto meno lasciando il monegasco senza controllo. Eloquente il team radio del ferrarista che ha urlato: “Quanto sono sfortunato! Quanto sono sfortunato”.

F1, Gp Brasile: clamoroso ritiro di Leclerc, cosa è successo

Charles Leclerc è finto a muro nel giro di formazione del Gran Premio del Brasile. Il pilota della Ferrari, come tutti stava scaldando le gomme. Ma ad un certo punto ha avuto un problema all’idraulica che gli ha fatto perdere il controllo della sua SF23. Di fatti la gara è finita ancora una volta prima di cominciare. Per la 6^ volta da quando è in Ferrari, Leclerc percorre meno di 5 giri in gara.

Gp Brasile da incubo per Leclerc: il team radio

Appena uscito di pista, Leclerc ha lasciato al team radio col muretto Ferrari tutta la sua delusione e frustrazione: “Ho perso l’idraulica, ho perso l’idraulica. Perchè sono così sfortunato, perchè sono così sfortunato”.

Le prime parole di Leclerc: “Devo andare a Lourdes”

Charles Leclerc tornato ai box ha rilasciato parole altrettanto amare ai microfoni di Sky Sport: “Non so dire cos’è successo. Ho perso l’idraulica del volamte e le gomme posteriori si sono bloiccate. Mi dispiace, fa un po’ male. Forse un viaggio a Lourdes… Se volevo ripartire? Ci avevamo pensato ma non è stato possibile”

Leclerc out in Brasile: oltre il danno la beffa

Ancor più incredibile rispetto al ritiro di Leclerc a muro nel giro di formazione in Brasile, il fatto che secondo quanto detto da Charles, il problema idraulico è rientrato praticamente un istante dopo aver perso il controllo della sua SF23. Peraltro Leclerc aveva provato a rientrare in pista ma la monoposto rossa era troppo danneggiata e l’ha parcheggiata a bordo pista.

Non immaginando che di lì a poco ci sarebbe stata la bandiera rosso per la carambola in partenza. Leclerc sarebbe potuto rientrare ai box e ripartire, anche se con un giro di ritardo. Ma a parziale consolazione del monegasco il fatto che la sua monoposto non sarebbe stata riparabile per il botto alle sospensioni.