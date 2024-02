F1, Hamilton in Ferrari: tifosi della Rossa in delirio, ma non mancano gli scettici. Vanzini si schiera

La bomba di mercato sconvolge gli appassionati di F1 e in particolare i tifosi della Ferrari: "Hamilton a Maranello è come Ronaldo alla Juve", sentenzia il telecronista Sky.

01-02-2024 13:56

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

“Hamilton in Ferrari: hai saputo?”. Il passaparola riporta a un passato fatto di sussurri, di notizie clamorose sentite per caso al tavolino di un bar, oppure ascoltando distrattamente ciò che dicono gli altri viaggiatori su un treno, o in metro. Vai su social, cerchi conferme e trovi tutto: è vero, è tremendamente vero. Hamilton si vestirà di rosso Ferrari. A partire dal 2025, forse addirittura subito. Quel che conta, è che il grande colpo sognato da molti tifosi della Rossa e dallo stesso Lewis, sta finalmente per concretizzarsi. Ferrari pronte a tornare al centro del villaggio, anzi delle piste.

Hamilton in Ferrari, per Vanzini è come Ronaldo alla Juve (aiuto)

La notizia, anticipata dal Corriere della Sera sulla scorta di rumors e rivelazioni clamorose filtrate dall’Inghilterra, è stata rilanciata subito in diretta da Sky. Carlo Vanzini, telecronista della Formula 1 per la pay-tv satellitare, non ha un sorriso smagliante quando si presenta in diretta: “Eeehhh”, esordisce con un sospiro. “Lewis Hamilton ha trovato un accordo per diventare a 40 anni un pilota della Ferrari. È andato a coronare un sogno di tutti i piloti, ma anche un sogno dei tifosi che hanno in Leclerc una luce, un faro da seguire, ma che di fronte all’arrivo di “Ronaldo” alla Ferrari sono letteralmente impazziti”. Hamilton in Ferrari come Ronaldo alla Juve. Non proprio un paragone che induce all’ottimismo.

Tifosi della Ferrari in delirio per Lewis: “Un sogno che si avvera”

La maggior parte dei tifosi, comunque, è in fibrillazione. “Non si può saltare direttamente al 2025?”, chiedono in tanti. “Ma perché aspettare, annunciatelo subito“, l’invocazione di molti altri. “Non mi sembra vero”, scrive addirittura qualcuno. “Lewis è sicuramente il migliore. Adesso deve essere messo nella condizione di riportare il titolo che alla Ferrari manca da troppo tempo”, è l’analisi – già un po’ più tecnica – di Gino. “Meglio subito però, altrimenti finisce in tribunale”, la paura di Roberto.

Scettici alla riscossa: “Quanto ci metterà Hamilton a litigare con tutti?”

All’entusiasmo di molti fa da contraltare lo scetticismo di qualcun altro. “L’idea da sportivo bellissima, ma due galli nello stesso pollaio la vedo dura”, scrive preoccupato Marco pensando alla difficile convivenza con Leclerc. “Guardate che Hamilton tra due anni deve rinnovare la patente”, è la caustica battuta di un altro fan. “Quanto tempo ci metterà a litigare con Leclerc, ingegneri, meccanici, responsabili, ecc.?”, chiede Bob. “Finalmente la Ferrari punta sul talento del futuro“, scrive sarcastico Gerry.