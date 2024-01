Messi contro Ronaldo, tutto pronto per The Last Dance: dove vedere Al Nassr-Miami in tv e in streaming

Sarà ancora una volta duello stellare tra il portoghese e l'argentino, questa volta impegnati in una sfida valida per la Riyadh Season Cup 2024

31-01-2024 11:41

Sarà ancora Messi contro Ronaldo, molto probabilmente per l’ultima volta. Per la 36esima volta nella loro carriera, i due fuoriclasse si ritroveranno nuovamente sul campo da avversari, questa volta impegnati in un’amichevole di lusso valida per la Riyadh Season Cup: da una parte gli americani del Miami, dall’altra i sauditi dell’Al Nassr. Appuntamento alla Kindgdom Arena domani, giovedì 1 febbraio, con calcio d’inizio alle 19.

Al Nassr-Miami, dove vederla in diretta tv e streaming

Tutto pronto per l’amichevole tra l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Inter Miami di Messi. La sfida è in programma domani, giovedì 1 febbraio, con inizio alle 19. La sfida sarà visibile previo abbonamento su APPLE TV+. Inoltre, sarà possibile seguire la gara in maniera gratuita su DAZN grazie alla funzione FREE. In entrambi i casi sarà necessario scaricare l’app su pc, smartphone o tablet.

Partita amichevole: Al Nassr-Miami

Al Nassr-Miami Data e orario: giovedì 1 febbraio ore 19

giovedì 1 febbraio ore 19 Diretta streaming: DAZN, APPLE TV+

Le probabili formazioni

L’Al Nassr ha chiuso il 2023 con la vittoria per 1-4 contro l’Al-Taawon. La squadra allenata da Luìs Castro, in occasione della sfida contro l’Inter Miami, probabilmente scenderà in campo con il 4-2-3-1. Alaqidi tra i pali e la difesa composta da Al Ghanam, Alamri, Laporte e Telles. In mediana Al Khaibari e Brozovic, mentre il terzetto avanzato è composto da Talisca, Otavio e Mané. In avanti Cristiano Ronaldo. Nell’ultima sfida della Riyhad Season Cup, la formazione di Castro incontrerà l’Al-Hilal.

Al Nassr (4-2-3-1): Alaqidi; Al Ghanam, Alamri, Laporte, Telles; Al Khaibari, Brozovic; Talisca, Otavio, Mané; Ronaldo. All.: Luìs Castro.

D’altra parte, non è un buon periodo per l’Inter Miami dell’argentino Messi. Il 2023 della squadra americana è stato chiuso con soli due punti nelle ultime cinque partite. Risultati poco convincenti anche nelle ultime amichevoli disputate, dove Busquets e compagni sono usciti sconfitti contro New York City e Dallas. Americani mandati ko anche nella sfida della Riyadh Season Cup contro l’Al-Hilal. Unico pareggio, quello maturato nel test contro El Salvador.

Il tecnico Gerardo Martino, in occasione della sfida contro l’Al Nassr, potrebbe optare per il 3-5-2. Callender tra i pali e il terzetto difensivo composto da Aviles, Krivstov e Allen. Centrocampo affidato ai laterali Yedlin e Alba, con Busquets in cabina di regia affiancato da Gressel e Ruiz. Duo d’attacco formato da Suarez e Messi.

Inter Miami (3-5-2): Callender; Aviles, Krivstov, Allez; Yedlin, Gressel, Busquets, Ruiz, Alba; Suarez, Messi. All.: Gerardo Martino.

I precedenti tra Messi e Ronaldo

Tra Champions League, Liga, Supercoppa Spagnola, Coppa del Re e qualche amichevole, tra cui un paio con le rispettive nazionali, Messi e Cristiano Ronaldo si sono sfidati 35 volte nella loro carriera. L’ultimo risale proprio al 19 gennaio del 2023 dove l’argentino, in forza al PSG, trionfò per 5-4 nel test amichevole contro l’Al Nassr del portoghese. Domani the last dance, l’ultimo duello tra i fenomeni che hanno dominato il calcio mondiale per oltre tre lustri.