Saudi League, top e flop del 2023: Ronaldo e Milinkovic ok, Benzema e Neymar bocciati

Il pagellone di fine 2023 dei calciatori della Saudi League PRO: vola l'Al Hilal con Koulibaly e Milinkovic anche senza Neymar; Cr7 da record

01-01-2024 17:00

Si chiude un 2023 da record per la Saudi League: in Arabia Saudita si sono infatti investiti oltre 2 miliardi di euro nell’ultima finestra di calciomercato visto che, ai 940 milioni spesi per i cartellini di varie stelle, si devono aggiungere i 1.200 milioni di ingaggi che saranno corrisposti dai club della Saudi Pro League. Da Ronaldo a Milinkovic Savic e Koulibaly, le stelle rivali dell’Al Hilal al primo posto in classifica, per poi arrivare ai flop di Benzema e Neymar: non tutti i petroldollari investiti sono andati a buon fine. I top e flop del 2023, i club ‘rivelazione’ e ‘delusione’ e il pagellone della Saudi League PRO.

Cristiano Ronaldo: un 2023 da record di gol nell’Al Nassr

Nella precedente vittoria roboante per l’Al Nassr di CR7, che ha superato per 5-2 l’Al Ittihad dell’amico/rivale ex Blancos Karim Benzema, l’asso portoghese ha segnato una doppietta direttamente da calcio di rigore. Questi due gol hanno permesso a Cristiano Ronaldo di diventare il miglior marcatore del 2023 con la bellezza di 53 gol segnati tra club e nazionale.

Nessun altro calciatore ha superato questa performance, con Ronaldo che ha superato Harry Kane, Kylian Mbappè e Haaland. È l’ottava volta che Ronaldo supera i 50 gol in un anno e stabilisce un nuovo record anche in Arabia Saudita. Il voto per il talento portoghese è 9.

Saudi League: Koulibaly, Milinkovic Savic e Mitrovic al top

La forza della Saudi League si chiama Al Hilal. 353 sono i milioni spesi sul mercato per la prima classificata. Al top della forma ci sono Koulibaly, Milinkovic Savic e il bomber serbo Mitrovic con 17 reti in 17 partite, a meno due gol da CR7 nella classifica marcatori della Saudi League. Lo scorso anno il club di Riyadh è stato campione della Coppa di Arabia e in questa stagione viaggia alla media impressionante di 3.1 gol a partita con 50 punti e +48 gol di differenza reti.

Promozione piena e alta valutazione per Koulibaly e Milinkovic Savic: 7.5 ; per Mitrovic 8 pieno in vista dei tanti gol segnati da inizio stagione.

Saudi League: delusione Benzema-Al Ittihad,

Non vive un buon momento l’Al Ittihad di Marcelo Gallardo, il tecnico argentino subentrato a stagione in corso. Dopo aver vinto il campionato nel 2022-23, il club della parte orientale di Jeddah è in caduta libera. Eliminazione dal Mondiale per Club per l’Al Ittihad, sesto posto in classifica a 28 punti e – 12 dalla terza posizione, occupata dall’Al Ahli.

A deludere più di tutti è Benzema che in 15 partite ha segnato solo 9 gol e realizzato 5 assist, non fa più la differenza come una volta e dal dischetto è poco incisivo. I media locali parlano di scarso impegno e isolamento in avanti, gioca senza partecipare alla manovra offensiva. Altro che 100 milioni a stagione, di questo passo il bomber francese potrebbe essere venduto ma intanto è giallo perché è andato via da Gedda e non si sa dove sia.

Il voto per il talento francese, ex pallone d’oro nel 2022, è al di sotto della sufficienza: 5. In più, nelle ultime ore, è stata diffusa la notizia dai principali quotidiani arabi che Benzema è sparito da Jeddah, non si trova più e non si è presentato agli allenamenti oltre alla cancellazione del suo profilo Instagram dopo la sconfitta contro CR7.

Saudi League: Neymar-Al Hilal, acquisto da flop totale

Non sono bastati i 90 milioni spesi e i 100 milioni a stagione per far brillare Neymar in Saudi League. Dopo 3 partite giocate, con zero gol e due assist, è arrivato l’infortunio al crociato sinistro per Neymar che ha decretato la fine della sua stagione.

Neymar ha visto il suo contratto con l’Al-Hilal essere temporaneamente sospeso per consentire al club di liberare uno slot per gli stranieri e rinforzarsi a gennaio. Il tecnico Jorge Jesus avrebbe richiesto un laterale sinistro. Inizio difficile per il giocatore brasiliano e infortunio: flop totale come acquisto di mercato e non classificato come voto al giocatore.