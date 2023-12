Saudi League: Kessiè segna al 99’ su rigore e trascina al terzo posto l’Al-Ahli, Al Hilal da record

Nella Saudi League oggi in campo anche l'Al Nassr di CR7 contro l'Al Taawoun, squadra rivelazione del campionato. L'incontro sarà trasmesso su La7

30-12-2023 11:21

53 punti in classifica con una differenza reti da +50 gol. Una chiusura di 2023 da urlo per l’Al Hilal che anche senza Neymar, fuori fino a fine stagione per un infortunio al crociato sinistro, è prima indiscussa in Saudi League e detiene ancora l’imbattibilità da inizio stagione, dopo 19 giornate. Due gol nel finale di gara -fuori casa contro l’Al Fayha- mettono al sicuro il risultato: 2-0 e +10 dalla seconda classificata, l’Al Nassr di CR7.

Conferma il trend positivo anche l’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga che batte per 1-0 l’Al Khaleej grazie a un rigore segnato al 99 minuto proprio dall’ex Milan e Atalanta. Sempre peggio, invece, l’ex portiere viola Tatarusanu che con il suo Abha incassa altre 4 reti e la sconfitta per 4-3 fuori casa contro l’Al Raed. Il riassunto delle gare della 19esima giornata e della classifica della Saudi League PRO.

Saudi League: l’Al Hilal spicca il volo, inseguono Al Nassr e Al Ahli

Le vincono tutte gli uomini di Jorge Jesus. Sono 17 le vittorie e solo due i pareggi in 19 giornate di Saudi League. Al Boleahi all’86’ e Mitrovic al 101′, nel lungo recupero finale, mettono a segno due gol contro l’Al Fayha che sigillano il primato indiscusso in classifica. Il bomber serbo ha raggiunto quota 17 reti in 17 partite e resta a meno due da CR7 nella classifica cannonieri della Saudi League PRO. Koulibaly e Milinkovic Savic si confermano tra i punti di forza del club di Riyadh.

Saudi League: l’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga blinda il terzo posto

Sono 40, invece, i punti in classifica dell’Al Ahli che raggiunge e blinda il terzo posto a -3 dall’Al Nassr. Gli uomini di Matthias Jaissle non conoscono tregua e non subiscono gol dal 9 novembre (2-2 contro il Damac). Da lì in poi 4 vittorie e 2 pareggi con 15 gol segnati nelle ultime gare. L’ultima vittoria per 1-0 in casa contro l’Al Khaleej è stata siglata da un gol su rigore battuto da Kessié al 99′ minuto.

Il migliore in campo è stato l’ex difensore giallorosso Roger Ibanez che, con le sue chiusure difensive e il gran numero di duelli uno contro uno vinti, si è dimostrato l’uomo chiave della difesa. In campo per 68 minuti anche Gabri Veiga che però è stato ammonito e non ha brillato nel corso del match.

Le altre gare della 19esima giornata di Saudi League PRO

L’Abha dell’ex portiere viola Tatarusanu non sa più vincere. L’ultima vittoria risale al 4 novembre 2023 contro l’Al Akhdoud (3-2); 7 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 8 gare sanciscono il penultimo posto in classifica nella Saudi League PRO. Dopo la sconfitta per 4-3 fuori casa contro l’Al Raed, la differenza reti dell’Abha scende a -30 gol al passivo.

In campo oggi ci saranno anche l’Al Fateh contro l’Al Akhdoud alle 16:00. Alle 19:00 scenderanno in campo anche l’Al Shabab contro l’Al Wehda e l’Al Taawoun contro l’Al Nassr di CR7 (l’incontro sarà trasmesso su LA7 a partire dalle 18:30 in quanto l’emittente di Cairo ha acquistato i diritti televisivi della Saudi League PRO e trasmette ogni turno il miglior match anche in onda su LA7/D e in simulcast su LA7.it). Rinviato invece il match tra Al Taee e Al Ittihad, il club di Benzema reduce dalla sconfitta contro CR7 e le polemiche social.