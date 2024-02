F1, Lewis Hamilton alla Ferrari scatena il putiferio in Mercedes: la mossa di Toto Wolff

In Mercedes presi controtempo dal clamoroso sì di Hamilton alle Rosse: l'annuncio di Wolff ai dipendenti e gli scenari in vista di una stagione 2024 da separati in casa con Lewis.

01-02-2024 17:04

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Se il passaggio, praticamente certo, di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025 ha provocato attesa e fibrillazione tra i tifosi del Cavallino Rampante, su quelli della Mercedes e sulla stessa scuderia di Brackley ha avuto l’effetto di un terremoto. Nessuno si aspettava che il campione britannico, sette volte iridato, potesse davvero andar via. Soprattutto, che potesse farlo in circostanze e con modalità così spiazzanti, a un mesetto circa dall’inizio del campionato.

Hamilton in Ferrari, Mercedes presa in contropiede

La notizia, come riferiscono dall’Inghilterra, ha preso in contropiede lo stesso Toto Wolff. Il Team Principal delle Frecce d’Argento era all’estero nelle concitate fasi della mattinata in cui hanno trovato conferma le indiscrezioni relative all‘accordo tra Hamilton e le Rosse. La sua prima mossa? Convocare una riunione via Zoom con i dipendenti in tutta fretta, per comunicare loro quanto accaduto. La call è durata una decina di minuti in tutto, avvolta in un’atmosfera quasi surreale.

Addio Lewis: l’annuncio di Wolff in call ai dipendenti

Cos’ha detto il Team Principal austriaco ai dipendenti della Mercedes? Beh, che è tutto vero: Lewis Hamilton ha accettato l’offerta della Ferrari. Lascerà la scuderia anglo-tedesca al termine della stagione. Non ci sono state interazioni, a leggere quanto riportato dalla stampa britannica: la call aziendale si è risolta in una mera comunicazione di Wolff ai dipendenti. Il prossimo 14 febbraio, tra l’altro, è in programma la presentazione della vettura per il Mondiale di Formula 1 2024. Con quale stato d’animo la Mercedes e lo stesso Hamilton si presenteranno all’evento?

Hamilton e Mercedes separati in casa: gli scenari

Intanto in serata è attesa una comunicazione ufficiale da parte della Mercedes sulla vicenda. La stanno preparando, non c’era nulla di pronto e questo è un altro dettaglio indicatore del fatto che a Brackley non si aspettavano un epilogo del genere. Non così presto. Non con modalità così dirompenti. Per il sostituto di Hamilton ci sarà tempo e modo per pensarci: un annetto buono. Il futuro prossimo è una stagione da separati in casa con Lewis, in attesa di un divorzio che si consumerà tra dieci mesi E, forse, con qualche strascico in tribunale.