F1, qualifiche Gp Spagna: super pole di Verstappen davanti a Sainz. Male Leclerc

Ultimo aggiornamento 03-06-2023 18:10

Riassunto dell'evento

La pole position del Gran Premio di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, è di Max Verstappen. Il due volte campione del mondo ha fatto registrare il miglior tempo nelle pazze qualifiche di Barcellona con la sua Red Bull e scatterà in prima fila assieme a uno dei due idoli di casa, ovvero Carlos Sainz, secondo con la Ferrari. Malissimo l’altro ferrarista Charles Leclerc, fuori già in Q1 per problemi alla sua vettura, che partirà penultimo.

Qualifiche Gp Spagna: risultato definitivo

Verstappen (Red Bull) 1:12.272 Sainz (Ferrari) 1:12.734 Norris (McLaren) 1:12.792 Gasly (Alpine) 1:12.816 Hamilton (Mercedes) 1:12.818 Stroll (Aston Martin) 1:12.994 Ocon (Alpine) 1:13.083 Hulkenberg (Haas) 1:13.229 Alonso (Aston Martin) 1:13.507 Piastri (McLaren) 1:13.682 Perez (Red Bull) 1:13.334 Russell (Mercedes) 1:13.447 Zhou (Alfa Romeo) 1:13.521 De Vries (Alpha Tauri) 1:14.083 Tsunoda (Alpha Tauri) 1:14.477 Bottas (Alfa Romeo) 1:13.977 Magnussen (Haas) 1:14.042 Albon (Williams) 1:14.063 Leclerc (Ferrari) 1:14.079 Sargeant (Williams) 1:14.699

Qualifiche Gp Spagna: Ferrari su con Sainz, giù con Leclerc

Un sabato pomeriggio in chiaroscuro per la Ferrari, in prima fila con Sainz e in ultima con Leclerc. Gli aggiornamenti portati in questo weekend sulla SF-23 sembrano dare buoni segnali, dato il bel secondo tempo del pilota spagnolo, battuto soltanto dalla Red Bull di super Verstappen. Penultimo invece il monegasco, che ha lottato con la vettura in tutto il Q1 e non ha fatto meglio del 19° crono.

Una qualifica davvero dai due volti che non può lasciare del tutto soddisfatto Frédéric Vasseur. Difficile pensare alla vittoria, ma Sainz potrà lottare per il podio, risultato mai ottenuto quest’anno e solo una volta dalla Ferrari a Baku con Leclerc. Quest’ultimo dovrà intanto avere la macchina a posto per provare a rimontare qualche posizione e piazzarsi in top-ten per accumulare qualche punto.

Qualifiche Gp Spagna: ok Hamilton, male Alonso e Perez

Una qualifica davvero strana quella di Barcellona, dove dopo l’eliminazione di Leclerc già in Q1 sono poi arrivate le esclusioni in Q2 della Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di George Russell, due grandi protagonisti che partiranno solo 11° e 12°. Non benissimo però nemmeno Fernando Alonso, l’altro idolo di casa ha fatto soltanto il nono tempo con la sua Aston Martin nell’ultima manche.

Alle spalle di Verstappen e Sainz ci sono state un po’ di sorprese, come il terzo crono della McLaren di Lando Norris e il quarto dell’Alpine di Pierre Gasly. Poi Lewis Hamilton, quinto su Mercedes, davanti a Lance Stroll, Esteban Ocon e un ottimo Nico Hulkenberg con la Haas. Oscar Piastri decimo. Adesso proveranno tutti a risistemarsi per il via del Gp di Spagna, in programma domenica alle 15.

Per vedere tutta la F1 in diretta streaming: abbonati qui a Now