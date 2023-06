F1, promessa di Leclerc alla Ferrari: in pista a 60 anni se si vince

Al suo quinto anno con il Cavallino non ha ancora vinto il Mondiale ma non intende arrendersi. Anzi, se si comincerà a vincere, non lascerà più la sua amata Rossa.

03-06-2023 09:13

La prima fetta di stagione non è stata entusiasmante per Charles Leclerc. Non vince un GP da quasi un anno (10 luglio 2022, GP dell’Austria), ha conquistato un solo podio nelle prime sei gare del Mondiale 2023 ma il suo amore per la Ferrari non è in discussione.

F1, Leclerc è innamorato pazzo della Rossa

Nonostante sia già al quinto anno in Ferrari e, ad oggi, non abbia ancora vinto il titolo di Campione del Mondo di F1, Charles Leclerc continua ad essere innamorato della Rossa. La considera la scuderia migliore al mondo e non ha nessuna intenzione di andare altrove.

Il suo obiettivo non è affatto cambiato: vincere almeno un titolo Mondiale ma lo vuole fare guidando il Cavallino, non con un’altra monoposto. Per questo, ad ogni passo falso della Ferrari, è il primo ad arrabbiarsi. Perchè vuole vincere con la Ferrari. “Mi manca lottare per la vittoria, che sia contro Max o contro altri avversari non importa. Io, come ho detto spesso e ho dimostrato, voglio solo vincere. Il secondo, il terzo o il quarto posto non mi interessano”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

F1, la promessa di Leclerc alla Ferrari

Charles Leclerc è disposto a dare tutto per vincere con la Ferrari, anche scendere in pista in età pensionabile: “Se vinciamo con la Ferrari per dieci anni, allora potrei fare il pilota anche fino a 60. In realtà dipende anche da come andrà avanti la mia vita di tutti i giorni, visto che ci sono tante gare nel calendario e l’impegno è notevole. Però non mi fermerò presto perché amo gareggiare e so quanto sono fortunato a farlo. Magari non arriverò a 42 anni, come Fernando, ma di sicuro mi restano ancora parecchie stagioni da disputare”, le sue convinte dichiarazioni sempre alla Gazzetta dello Sport.

Insomma, Charles Leclerc si sente parte integrante del progetto Ferrari e sogna, il prima possibile, di cominciare a vincere insieme alla sua amata Rossa, magari già a partire dal GP di Spagna in programma domenica 4 giugno.

Leclerc pronto ad accogliere Hamilton in Ferrari

Pur di vincere, Charles Leclerc non avrebbe problemi a dare il benvenuto a Hamilton in Ferrari. Anzi, sarebbe uno stimolo ulteriore per dimostrare il suo valore.

“Se venisse, non mi sentirei messo in discussione, anzi. Forse sarebbe pure un’opportunità di far vedere quello che valgo realmente”, la chiosa del monegasco della Ferrari. Ora testa al GP di Spagna per tornare subito protagonista