F1, Alonso: "Posso vincere tre gare nel 2023"

Il pilota spagnolo: "Io spero di vincere presto, sembra che abbiamo una macchina che forse non è la più veloce sui rettilinei".

23-05-2023 22:21

In un’intervista a Sky Sport UK, Alonso non si è nascosto: “Vincere una o due gare già nel 2023? Sì, penso di sì. Io spero di vincere presto, sembra che abbiamo una macchina che forse non è la più veloce sui rettilinei. Dobbiamo migliorarla, ma siamo molto veloci in curva. Quindi direi che le possibilità aumentano sulle piste dove ci sono le velocità più basse del campionato, diciamo Monaco, Budapest, Singapore. Su questo tipo di circuiti penso possiamo riporre le nostre principali speranze”.

Infine un retroscena: “Alpine pensava che la macchina sarebbe stata buona e ho parlato con Lawrence Stroll quando Sebastian Vettel si è ritirato. Mi ha detto di avere una squadra fantastica e che la macchina sarebbe stata molto diversa. Mi sono detto ok. Comunque quando si fanno certe scelte è sempre una moneta lanciata in aria, non sai il risultato e non hai la sfera di cristallo. Ma sono sicuramente contento del risultato”.