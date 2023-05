Giro d'Italia: 19a tappa, Longarone-Tre Cime di Lavaredo. Presentazione, mappe, favoriti

Una tappa nel cuore delle Dolomiti (Patrimonio Unesco dell’Umanità) con arrivo in un luogo tra i più riconoscibili, un vero e proprio simbolo di queste montagne: le Tre Cime di Lavaredo.

Il 19esimo giorno di gara parte da un altro luogo molto noto, questa volta per un immane disastro: Longarone, che proprio 60 anni fa (era il 9 ottobre 1963) visse la tragedia del Vajont. Un luogo che è esso stesso un simbolo, quello di una comunità capace di rinascere (“Scrivo da un paese che non esiste più: spazzato in pochi istanti da una gigantesca valanga d’acqua, massi e terra piombata dalla diga del Vajont” scriverà due giorni dopo il fatto Giampaolo Pansa per La Stampa parlando di Longarone). Una comunità pronta oggi a festeggiare i protagonisti del Giro, che da qui si avvieranno per quella che è la tappa più attesa e più temuta di tutta l’edizione numero 106: la Longarone-Tre Cime di Lavaredo.

Saranno, infatti, cinque i passi che i ciclisti dovranno affrontare per coprire i 183 chilometri di gara. Da Longarone i corridori risaliranno la valle del Cordevole – passando per Belluno, Agordo e Alleghe – per poi affrontare dopo Arabba il Campolongo (GPM di 2° categoria) e scendere in Val Badia. Da qui risaliranno il Passo Valparola (GPM di 1a categoria) per raggiungere prima il Cadore e successivamente, attraverso il Passo Giau (GPM di 1a categoria), Cortina d’Ampezzo. Dalla “perla delle Dolomiti” si sale ancora verso il Passo Tre Croci (GPM di 2a categoria) per raggiungere Misurina con il suo lago e da qui iniziare la salita finale verso le Tre Cime di Lavaredo (GPM di 1a categoria e Cima Coppi).