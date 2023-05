Giro d’Italia: 20a tappa, Tarvisio-Monte Lussari (cronometro). Presentazione, mappe, favoriti

La salita si snoda a tornanti nel bosco su una strada stretta con il fondo in cemento. La sua pendenza media è del 12,1%, ma i primi 5 chilometri sono al 15,3% con un tratto al 22%. Usciti dal bosco la strada sale leggermente per circa un chilometro (4%), prima di tornare a salire. Al traguardo mancano 1.500 metri. La pendenza torna a farsi dura. Si sale con una pendenza media dell’11,9%, ma subito dopo l’ultimo chilometro vi è una rampa al 20% con punte al 22%. Dopo lo scollinamento vi è una breve discesa (8%), per poi negli ultimi 150 metri salire al 16% fino al traguardo, che vale anche come GPM di 1a categoria.