Giro d'Italia diretta live 18esima tappa Morbegno-Cesano Maderno: in 10 provano a scappare via, si decide la corsa

La tappa di oggi è adatta a una volatola di gruppo con gli uomini di classifica che si fanno in disparte. I favori del pronostico sono per Olav Kooij che può contare sul lavoro di un ultimo uomo d’eccezione come Wout Van Aart. Ma occhio anche a Kaden Groves dell’Alpecin e non si può mai escludere dalla mischia un fenomeno come Mads Pedersen.