Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Morbegno - Cesano Maderno. Intermezzo per ruote veloci

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 18.a tappa del Giro d'Italia 2025: Morbegno-Cesano Maderno

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Morbegno-Cesano Maderno, in programma giovedì 29 maggio. La lunghezza è di 144 km ed è classificata come una tappa 2 stelle di difficoltà. In quest’ultima settimana della Corsa Rosa tra tappe di alta montagna e salite dure non può mancare la frazione di gara interlocutoria, una prova più o meno pianeggiante (anche se sono presenti dei GPM) che darà ai corridori l’occasione di rifiatare (improbabili le fughe bidone o attacchi tali da mettere in difficoltà il leader). Il finale si addice inoltre ad una conclusione con una volata di gruppo (per quei velocisti rimasti ancora in gara).

Percorso della diciottesima tappa: Morbegno – Cesano Maderno

I corridori partono dalla bassa Valtellina per attraversare la Lombardia, percorrendo in direzione sud il percorso lungo i paesi del lecchese, per poi entrare nel territorio della Brianza.

Altimetria della diciottesima tappa

Dopo i primi trenta chilometri pianeggianti i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, quella di Parlasco. Breve discesa per poi risalire gradualmente verso Colle Balisio. Si scollina a Ballabio su una discesa più lunga, e verso Galbiate si sale per l’ultimo GPM di giornata, quello di Ravellino. L’andamento della tappa continua ad essere comunque mosso più o meno sino al chilometro 100, per poi procedere in piano verso il circuito conclusivo di 13 km circa.

Cronoprogramma della diciottesima tappa