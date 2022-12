LIVE COSTA RICA - GERMANIA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Buonasera e benvenuti al Al Bayt Stadium per la diretta testuale del match tra Costa Rica e Germania, valido per il terzo e ultimo turno del girone E. In contemporanea, nell’impianto del Khalifa International, andrà in scena l’altra sfida di questo raggruppamento, Giappone-Spagna. La classifica recita al momento: Spagna 4 punti; Giappone e Costa Rica 3; Germania 1. Giochi quindi ancora tutti aperti.19:20