Grazie per aver seguito la diretta del match. Un saluto e appuntamento alla prossima partita dei Mondiali in Qatar.13:12

L'Argentina dovrà fare i conti con una falsa partenza totalmente inaspettata, e dovrà trovare una pronta reazione nelle prossime due partite. Per ora La Albiceleste può solo rimanere in attesa di capire cosa accadrà nel match tra Messico e Polonia.13:12

Vittoria incredibile dell'Arabia Saudita, che ha fatto una perfetta partita difensiva, riuscendo a realizzare due reti con due tiri nello specchio della porta. L'Argentina, andata in vantaggio con Messi, si è vista annullare tre gol nel primo tempo, ma dopo le reti di Al Shehri e Al Dawsari non è riuscita a trovare la rete, in un secondo tempo in cui ha attaccato molto sulle fasce laterali.13:10

90'+14' Finisce Argentina-Arabia Saudita: 1-2. Alla rete di Messi hanno risposto Al Shehri e Al Dawsari.13:07

90'+11' TUFFO PLASTICO DI AL OWAIS! Il portiere dell'Arabia Saudita blocca un pericoloso colpo di testa di Julián Álvarez.13:03

90'+10' Álvarez aggancia il pallone in area e prova a calciare, ma trova il muro avversario che manda in angolo.13:02

90'+9' Yasser Al Shahrani è costretto a lasciare il campo, al suo posto Mohammed Al Burayk.13:02

90'+5' Al Shahrani rimane a terra per un colpo ricevuto in faccia dal proprio portiere. L'azione prosegue, ma l'Argentina non riesce a concretizzare. Intervengono poi i medici per risolvere la situazione.12:59

90'+2' Mohammed Al Owais viene ammonito. Sesto giallo per l'Arabia Saudita.12:55

90'+1' SALVATAGGIO SULLA LINEA! Otamendi calcia a botta sicura verso la porta, dopo una respinta del portiere avversario, Abdulelah Alamri salva il risultato con un colpo di testa.12:55

90' Ángel Di María salta in slalom due avversari e viene poi atterrato da Asiri Haitham.12:52

89' Sostituzione Arabia Saudita: esce Feras Al-Birakan, lasciando il posto ad Asiri Haitham.12:52

88' Cambio Arabia Saudita: esce Nawaf Al Abid, entra Abdulelah Alamri.12:51

88' Cartellino Giallo Nawaf Shaker Fayrouz Al Abid12:51

87' Ancora un pallone al centro da parte di Ángel Di María: Hassan Al Tambakti anticipa Lautaro.12:50

84' Ángel Di María crossa dalla sinistra, Messi è libero sul secondo palo, ma il colpo di testa è troppo debole per impensierire il portiere avversario.12:47

83' Cross di Acuña dalla sinistra, Al Owais fa sua la palla in due tempi.12:45

82' Duro intervento di Saud Abdulhamid, che viene ammonito.12:44

80' Calcio di punizione da posizione interessante per Lionel Messi, pallone alto sopra la traversa.12:43

79' Cartellino Giallo per Salem Al Dawsari.12:42

78' Sostituzione Arabia Saudita: esce Saleh Al Shehri, entra Sultan Al-Ghannam.12:42

76' Ángel Di María crossa dalla destra, pallone messo in angolo dalla difesa avversaria.12:38

75' Ammonito Ali Al Bulayhi per perdita di tempo.12:38

74' Lautaro Martínez viene servito in profondità, come più volte nel primo tempo, ma questa volta il portiere dell'Arabia Saudita esce fuori dall'area allontanando il pallone.12:37

72' Messi serve con l'esterno Di Maria, che calcia dalla destra; Al Owais fa sua la sfera.12:35

71' Cambio Argentina: entra Marcos Acuña al posto di Nicolás Tagliafico.12:33

69' Pallone filtrante di Messi, Feras Al-Birakan anticipa Tagliafico e manda in angolo.12:31

67' Entrata troppo decisa di Abdulelah Al Malki, che viene ammonito per un intervento su Otamendi.12:30

66' Messi prende palla sulla destra, mette il pallone in mezzo, Al Tambakti in scivolata intercetta e allontana.12:28

63' INTERVENTO CLAMOROSO DI AL OWAIS! Su calcio piazzato Tagliafico se la trova tra i piedi e a due passi manda verso la porta, con l'estremo difensore arabo costretto a una grandissima parata in tuffo.12:29

62' Lo stadio di Lusail è assordante. Ogni intervento dell'Arabia Saudita è accompagnato da un boato!12:25

59' Cambio Argentina: fuori Alejandro Gómez, dentro Julián Álvarez.12:23

59' Sostituzione Argentina: esce Leandro Paredes, entra Enzo Fernández.12:22

59' Cambio per l'Argentina, che deve rispondere alle due reti subite: esce Cristian Romero ed entra Lisandro Martínez.12:22

56' Buona azione dell'Argentina, con Di Maria, Lautaro e infine Messi che viene servito in area di rigore. Intervento grintoso e decisivo della difesa araba, che riesce ad allontanare.12:19

53' GOL! Argentina-Arabia Saudita 1-2! Gol di Salem Al Dawsari. Sorpasso clamoroso dell'Arabia Saudita, rete di Salem Al Dawsari, che controlla palla, se la porta sul destro, salta un avversario e calcia incrociando.12:17

51' Grandissima carica dell'Arabia Saudita, che sta giocando in attacco e dopo il gol continua ad andare avanti con entusiasmo.12:14

48' GOL! Argentina-Arabia Saudita 1-1! Gol di Saleh Al Shehri. Al primo tiro si sblocca l'Arabia Saudita. L'attaccante entra in area di rigore in un decisivo due contro due, su assist di Feras Al-Birakan, calciando di sinistro in diagonale e superando Emiliano Martínez.12:12

47' Ángel Di María si destreggia in mezzo a quattro avversari per poi accasciarsi a terra dolorante. Non sembrano comunque esserci problemi particolarmente gravi per il fantasista argentino.12:10

45' Si riparte! Riprende la partita tra Argentina e Arabia Saudita.12:08

La squadra di Scaloni dovrà fare attenzione, l'avversaria non ha mollato e sta tenendo alta la pressione. Un solo gol di vantaggio non basta a Messi e compagni per stare tranquilli.11:54

L'Argentina sta vincendo di un solo gol (rigore di Messi), ma si è vista annullare ben tre reti per fuorigioco. L'Arabia Saudita ha provato qualche azione offensiva, ma non si è mai resa realmente pericolosa, con l'Argentina che invece ha giocato a ritmi bassi, facendo girare palla sulla linea arretrata prima di cercare l'azione offensiva.11:53

45'+7' Finisce il primo tempo. Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Arabia Saudita, grazie al rigore trasformato da Lionel Messi.11:53

45'+4' Cambio Arabia Saudita: esce Salman Al Faraj, che non ce la fa a continuare, entra in campo Nawaf Al Abid.11:50

45'+2' Paredes lancia Di María sulla destra; l'esterno argentino prova a mettere il pallone in mezzo, al volo, ma Al Owais riesce a fare sua la sfera.11:48

45'+1' Dopo una lunga azione offensiva dell'Argentina, l'Arabia Saudita prova il contropiede, ma una scivolata di Otamendi salva la situazione.11:46

42' Messi crossa in area da calcio di punizione; la palla arriva a De Paul che calcia dal limite, conclusione alta sopra la traversa.11:43

41' Dopo un calcio d'angolo, Alejandro Gómez viene fermato in modo falloso da Al Tambakti. Punizione dalla sinistra per l'Argentina.11:42

40' OCCASIONE ARGENTINA! Di Maria apre sulla sinistra per Romero, che prova a mettere in mezzo, dove la difesa araba riesce a intervenire.11:41

35' TERZO GOL ANNULLATO! Ancora passaggio verticale, ancora Lautaro a tu per tu con il portiere, ancora offside.11:37

33' Al Shahrani viene esaltato dal pubblico dopo un recupero in zona offensiva; l'Arabia ci crede e lotta contro un'avversaria tecnicamente superiore.11:34

31' L'Arabia Saudita prende coraggio e si fa vedere in avanti, costringendo l'Argentina al fallo sulla trequarti.11:32

27' GOL ANNULLATO! Cancellata una rete di Lautaro Martínez. Ancora un passaggio in verticale per l'Argentina, a superare la linea difensiva avversaria. Lautaro supera con un preciso tocco sotto il portiere avversario, ma dopo un check al VAR si torna sul punteggio di 1-0.11:31

25' De Paul perde un pallone velenoso nella sua metà campo. Fondamentale l'intervento di Otamendi, che salva la situazione subendo fallo grazie a un prezioso anticipo.11:26

22' GOL ANNULLATO! Lionel Messi si trova a tu per tu con il portiere, dopo un lancio lungo a scavalcare la difesa. La rete viene annullata per un fuorigioco.11:23

20' Dopo un dribbling di Messi, fermato dalla difesa avversaria, il pallone arriva a Gómez. Il tiro del Papu dalla distanza finisce ampiamente alto.11:22

18' Ci prova ancora l'Arabia dalla destra, Kanno sbaglia lo stop e restituisce la palla all'Argentina.11:19

17' L'Arabia Saudita si muove bene sulla destra, Al-Birakan cerca il passaggio in area di rigore, ma il pallone è troppo su Emiliano Martínez, che riesce senza problemi a fare sua la sfera.11:17

16' Calcio di punizione per l'Arabia Saudita; sul cross recupera senza problemi la difesa argentina.11:16

12' L'Arabia Saudita prova subito la reazione lanciandosi in avanti, ma non riesce per il momento a essere pericolosa.11:13

10' GOL! Argentina-Arabia Saudita 1-0! Gol di Lionel Messi. Si sblocca subito il fuoriclasse argentino, che non fallisce dagli 11 metri, spiazzando il portiere avversario.11:10

8' Vincic viene richiamato al Var per una trattenuta in area di rigore ai danni di Paredes! CALCIO DI RIGORE!11:09

6' Alejandro Gómez aggancia un lancio sulla sinistra e guadagna un prezioso calcio d'angolo.11:06

5' Finora possesso palla continuo dell'Argentina, che fa tende a far girare la sfera sulla linea di difesa, prima di provare la giocata in avanti.11:06

2' SUBITO OCCASIONE PER L'ARGENTINA! Al Owais costretto all'intervento su un sinistro angolato di Messi, arrivato a calciare in area di rigore dopo una lunga costruzione della sua squadra.11:08

1' L'arbitro Slavko Vincic da il via! Inizia la gara tra Argentina e Arabia Saudita.11:01

Lionel Messi, la star di questa squadra, è il quarto giocatore - in attesa che CR7 sia il quinto - a giocare in cinque diversi Mondiali dopo Antonio Carbajal, Rafael Márquez e Lothar Matthäus.10:54

L'Argentina arriva al torneo come una delle squadre favorite. Una vittoria per 5-0 sugli Emirati Arabi Uniti ha portato l'imbattibilità a 36 partite sotto Lionel Scaloni: in questa striscia La Albiceleste ha conquistato la Copa America e la Finalissma 2022. Tutti gli occhi saranno puntati su Lionel Messi, che ha lasciato intendere che questo sarà il suo ultimo Mondiale.10:48

4-5-1 per l'Arabia Saudita: Al Owais; Al Shahrani, Al Bulayhi, Tambakti, Abdulhamid; Al Dawsari, Al Malki, Kanno, Al Faraj, Al Brikan; Al Shehri.10:39

L'Argentina si schiera con un 4-2-3-1: Emiliano Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero, Molina; Paredes, De Paul; Gómez, Messi, Di María; Lautaro Martínez.10:37

Questo sarà il primo incontro tra le due squadre ai Mondiali; finora l'Argentina è rimasta imbattuta contro l'Arabia Saudita nei quattro precedenti che si sono giocati al di fuori di questa competizione.10:21

Inizia oggi il Mondiale di Argentina e Arabia Saudita, che si affrontano nella gara di esordio del Gruppo C.10:19