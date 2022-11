LIVE MESSICO - POLONIA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Messico-Polonia, incontro valevole per la prima giornata del Gruppo C della Coppa del Mondo 2022.16:20

Allo Stadium 974, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. Dopo la clamorosa vittoria dell'Arabia Saudita sull'Argentina, Messico e Polonia cercano una vittoria cruciale per mettere pressione proprio alla squadra di Scaloni e raggiungere gli arabi in testa al girone.16:58

Ecco le formazioni: 4-3-3 per il Messico: Ochoa - Montes, Moreno, Sanches, Gallardo - Alvarez, Herrera, Chavez - Vega, Martin, Lozano. A disposizione: Talavera, Araujo, K. Alvarez, Vasquez, Arteaga, Romo, C. Rodriguez, R. Jimenez, Funes Mori, Cota, Gutierrez, Pineda, Guardado, Antuna, Alvarado.16:28

3-4-2-1 per la Polonia: Szczesny - Kiwior, Glik, Bereszynski - Cash, Krychowiak, Zielinski, Zalewski - S. Szymanski, Kaminski - Lewandowski. A disposizione: Skorupski, Witeska, Jedrzejczyk, Skoras, Bednarek, Bielik, Milik, D. Szymanski, Grosicki, Swiderski, Zurkowski, Grabara, Piatek, Frankowski, Gumny.17:04

Tata Martino sceglie il modulo 4-3-3 con Sanchez, Montes, Moreno e Gallardo in difesa. In cabina di regia, Edson Alvarez con Chavez e Herrera ai suoi lati. Davanti, Lozano guida il reparto offensivo coadiuvato da Martin e Vega.16:59

Czeslaw Michniewicz si affida al centravanti Robert Lewandowski supportato sulla trequarti da Sebastian Szymanski e Kaminski. In mezzo al campo, Krychowiak e Zielinski mentre Cash e Zalewski occupano le fasce laterali. Davanti all’estremo difensore Szczesny, Glik guida la difesa con Bereszynski e Kiwior ai suoi lati.17:06

Incursione sulla destra di Lozano che, arrivato sul fondo, mette palla sul secondo palo per l'accorrente Vega. Il numero 10 messicano non riesce a controllare il pallone e a concludere verso la porta difesa da Szczesny.17:06

Calcio d'angolo dalla destra di Zielinski per il colpo di testa di Lewandowski al centro dell'area. Il pallone, deviato da Sanchez, finisce nuovamente sul fondo.17:07

8'

Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, Montes e Glik si scontrano in un duello aereo. I due giocatori rimangono a terra in attesa dei rispettivi staff medici ma sembrano entrambi in grado di proseguire l'incontro.17:09