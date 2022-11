LIVE GALLES - IRAN 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ahmad bin Ali Stadium

Città: Al Rayyan

Capienza: 43000 spettatori10:12

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Galles e Iran, valida per la seconda giornata del Gruppo B della Coppa del Mondo 2022.10:12

Tutto pronto all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan per una sfida già importante in ottica qualificazione alla fase successiva; i gallesi sono reduci dal pari in rimonta contro gli USA mentre gara ancor più importante per l’Iran che ha perso nettamente la gara d’esordio contro l’Inghilterra e va a caccia sia di punti che di nuove certezze sul piano del gioco e della tenuta difensiva.10:13

Secondo incrocio in assoluto tra Galles e Iran, dopo che il primo è stato vinto dagli europei per 1-0 nell'aprile 1978, grazie alla rete di Phil Dwyer. 10:14

Formazioni ufficiali. Galles in campo col 3-5-2: Hennessey - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ramsey, Ampadu, Wilson, Williams - Bale, Moore. A disposizione: Ward, A.Davies, Cabango, Lockyer, Gunter, Colwill, Morrell, Thomas, J.Williams, Smith, Allen, Levitt, Johnson, Harris, James.10:22

L'Iran, si schiera con un 4-4-2: Hosseini - Rezaeian, Pouraliganji, M.Hosseini, Mohammadi - Gholizadeh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajisafi - Azmoun, Taremi. A disposizione: Abedzadeh, Beyranvand, Niazmand, Mohrrami, Jalali, Kanani, Cheshmi, Khalilzadeh, Jahanbakhsh, Amiri, Torabi, Karimi, Ansarifard, Ghoddos.10:27

Un solo cambio per il Galles rispetto alla gara d'esordio con gli Stati Uniti con Moore preferito a James in attacco al fianco di Bale; per il resto conferme per il centrocampo a cinque orchestrato da Ampadu e Ramsey e la difesa a tre davanti ad Hennessey guidata da Rodon.10:31

L'Iran cambia atteggiamento tattico e presenta Azmoun in attacco al fianco del confermatissimo Taremi; alle loro spalle linea mediana a quattro con Ezatolahi al posto di Karimi mentre davanti ad Hosseini fuori Cheshmi e fiducia alla coppia centrale H.Hosseini-Pouraliganji.10:35

Le squadre si allineano sul terreno di gioco in attesa degli inni nazionali. Manca pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro Escobar.10:54

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Galles.11:00

2' Fase di studio in avvio con le squadre che si affrontano in zona mediana.11:02

3' Prima conclusione del Galles con Williams che converge verso il centro e libera il destro dal limite. Pallone che termina molto alto sopra la traversa.11:03

5' Lancio dalle retrovie a cercare lo scatto in profondità di Azmoun. Mepham è però ben piazzato e appoggia sul proprio portiere con un preciso colpo di testa in tuffo.11:05

6' Cross di Mohammadi raccolto sull'out di destra da Rezaeian che controlla e scodella nuovamente in area di rigore. Si salva la difesa gallese.11:07

8' Ottimo avvio da parte dell'Iran che gioca in velocità e riesce ad innescare le punte con buona continuità.11:08

9' Velo di Taremi che favorisce Azmoun in area di rigore. L'attaccante cerca di chiudere la combinazione col compagno ma si chiude ed intercetta la difesa avversaria.11:09

12' Occasione Galles! Cross di Roberts su cui si avventa Moore. Deviazione in caduta dell'attaccante su cui è però attento Hosseini.11:13

14' Primo squillo offensivo di un certo rilievo da parte del Galles che ora alza il baricentro e attacca sull'out di destra.11:14

17' Gol annullato all'Iran! Gholizadeh serve Azmoun in area di rigore, passaggio di ritorno per il centrocampista che supera Hennessey da distanza ravvicinata. La revisione al VAR annulla però la rete iraniana per la posizione di fuorigioco del numero 17.11:18

19' Calcio di punizione di Wilson che spiove pericolosamente in area di rigore iraniana. Hosseini abbandona i pali ed allontana coi pugni.11:19

20' Gara vivace in questi primi 20 minuti di gioco. Squadre che si affrontano a viso aperto e senza troppi tatticismi.11:20

22' Calcio di punizione guadagnato dall'Iran sulla trequarti. Occupano l'area di rigore le torri di Queiroz.11:24

23' Sugli sviluppi del calcio piazzato Azmoun prende bene il tempo alla difesa gallese ma spedisce sul fondo di testa.11:23

25' Problemi per Williams che rimane a terra dolorante dopo un contrasto con Rezaeian. Sembra comunque poter proseguire il numero tre di Page.11:25

26' Azmoun riceve in campo aperto ma poi viene chiuso da Rodon poco prima di entrare in area di rigore. Rimane in pressione offensiva la squadra iraniana.11:27

28' Rimane a terra dolorante Azmoun. Piccola pausa in campo per le due squadre.11:27

29' Lancio di Mepham per la sponda aerea di Moore che favorisce Bale. Sinistro di prima intenzione del gallese dai 20 metri che però non crea pericoli a Hosseini.11:30

31' Calcio piazzato guadagnato da Ampadu ai 30 metri. Buona occasione per i saltatori gallesi.11:31

32' Calcio piazzato di Ramsey ribattuto dalla difesa iraniana. Riparte dalle retrovie la formazione di Page.11:32