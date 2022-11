LIVE INGHILTERRA - USA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inghilterra - Usa? La gara tra Inghilterra e Usa si giocherà venerdì 25 novembre 2022 alle ore 20:00 Chi è l'arbitro di Inghilterra - Usa? L'arbitro del match sarà Jesús Valenzuela Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inghilterra - Usa sarà Juan Soto Arévalo Dove si gioca Inghilterra - Usa? La partita si gioca a Al Khor In che stadio si gioca Inghilterra - Usa? Stadio Al Bayt Stadium Chi trasmette la partita Inghilterra - Usa? La partita tra Inghilterra e Usa verrà trasmessa da Rai 1 Qual'è il risultato di Inghilterra - USA? Al 0° minuto del primo tempo il risultato di Inghilterra - USA è 0-0

Inghilterra-USA è una partita valevole per la Fase a gironi dei Mondiali 2022, Girone B. L’Inghilterra ha vinto largamente la partita d’esordio per 6-2 contro l’Iran, mentre gli USA si sono fatti imporre il pareggio per 1-1 dal Galles dopo essere stati a lungo in vantaggio. Gli inglesi quindi guidano il girone con 3 punti insieme proprio all’Iran che nella partita di stamani ha battuto nel finale il Galles per 2-0. Gli Usa sono invece a quota 1 proprio con il Galles.

La partita è in programma il 25 novembre alle ore 20:00 allo stadio Al Bayt Stadium di Al Khor.

Arbitro di Inghilterra-USA è Jesús Valenzuela (Venezuela) coadiuvato da Jorge Urrego e Tulio Moreno. Al VAR invece ci sarà Juan Soto Arévalo. L’arbitro Valenzuela ha 38 anni ed è stato nominato miglior arbitro del Conmebol (la federazione calcistica del Sud America) per l’anno 2021.

Inghilterra-USA è ovviamente una partita suggestiva per il legame storico che c’è tra questi due Paesi. Sulla carta il pronostico è tutto dalla parte degli inglesi che sono partiti benissimo in questa rassegna mondiale. I vice campioni d’Europa hanno una rosa estremamente competitiva in cui spiccano top player come Harry Kane o Raheem Sterling ma in generale la selezione di Southgate appare come una delle più ricche e complete dell’intero panorama mondiale. Gli USA dal canto loro hanno alcuni nomi noti come il fantasista Pulisic del Chelsea, il figlio d’arte Weah jr e lo juventino McKennie. Per il resto una squadra di grandi atleti, fisicamente possenti ma dalla tecnica spesso approssimativa. Gli USA comunque sono una mina vagante e l’Inghilterra non troverà un avversario arrendevole come l’Iran. Servirà un match a mille per evitare brutte sorprese.

Dove vedere Inghilterra-USA di Mondiali 2022, in diretta tv e streaming

Inghilterra-USA si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:00 (mezz'ora prima) del 25 novembre.

Inghilterra-USA verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su Ray Play.

