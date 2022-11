LIVE SPAGNA - GERMANIA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Al Bayt Stadium

Città: Al-Khor

Capienza: 60000 spettatori19:26

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Spagna e Germania, incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo E della Coppa del Mondo 2022.19:26

All'Al Bayt Stadium, le due squadre stanno completando la fase di riscaldamento. La Spagna, dopo le sette reti realizzate nel match d’esordio contro la Costa Rica, cerca i tre punti per chiudere anticipatamente il discorso qualificazione mentre la Germania, sconfitta clamorosamente per 2-1 dal Giappone nella prima giornata, vuole il successo per rilanciare la sua avventura in questo Mondiale.19:27

Ecco le formazioni: 4-3-3 per la Spagna: Unai Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. A disposizione: Sanchez, Raya, Azpilicueta, E. Garcia, Pau Torres, M. Llorente, Morata, Koke, N. Williams, Balde, Guillamon, Yeremi Pino, Soler, Sarabia, Fati.19:32

4-3-3 anche per la Germania: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan, Goretzka - Gnabry, Müller, Musiala. A disposizione: Trapp, ter Stegen, Ginter, Havertz, Fullkrug, Gotze, Klostermann, Brandt, Hofmann, Sané, Gunter, Schlotterbeck, Adeyemi, Bella-Kotchap, Moukoko.20:01

Luis Enrique sceglie il modulo 4-3-3 con Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba in difesa. Gavi, Busquets, Pedri in mediana. Davanti, il tridente composto da Asensio, Ferran Torres e Dani Olmo.19:37

Hans-Dieter Flick si affida al tridente offensivo formato da Gnarby, Muller e Musiala. In mezzo al campo, Gündogan con Kimmich e Goretzka ai suoi lati. Davanti all’estremo difensore Neuer, Süle e Rüdiger guidano la difesa con Kehrer e Raum a presidiare le corsie laterali.20:00

1' Inizia il primo tempo di SPAGNA-GERMANIA. Dirige la sfida l’arbitro olandese Danny Desmond Makkiele.20:00

3' Subito in avanti la Germania! Avvio aggressivo della formazione di Flick.20:03

5' Azione insistita della Spagna al limite dell'area con Asensio che non riesce a controllare il pallone e conseguentemente trovare lo spazio per concludere a rete.20:05

7' TRAVERSA DELLA SPAGNA! Dani Olmo, servito da Asensio, calcia di prima intenzione dal limite dell'area facendo tremare la traversa della porta difesa da Neuer. Decisiva la deviazione dell'estremo difensore tedesco che impedisce alla Spagna di andare subito in vantaggio.20:12

9' Predominio territoriale della Spagna. La squadra di Luis Enrique mantiene il possesso palla cercando di innescare i propri esterni offensivi.20:09

10' Filtrante di Goretzka per l'inserimento in area sulla destra di Gnarby. L'attaccante del Bayern Monaco calcia venendo murato dall'uscita bassa di Simon. Finita l'azione, il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco dell'esterno teutonico.20:12

13' In questo avvio di gara, i ritmi di gioco sono molto alti. Le due squadre si affrontano a viso aperto.20:13

16' La Germania fatica a mantenere il possesso palla a causa del pressing a tutto campo degli spagnoli. Per ora, i tedeschi non riescono a farsi vedere in avanti.20:16

17' Süle prova il lancio lungo per lo scatto sulla sinistra di Raum. Il terzino della Germania non aggancia il pallone che finisce in rimessa laterale.20:18

19' Raum prova a premiare lo scatto in profondità di Muller. Il laterale del RB Lipsia sbaglia completamente il passaggio regalando una rimessa laterale alla Spagna.20:19

21' Pedri e Gavi provano a combinare al limite dell'area di rigore. I due giovani centrocampisti spagnoli non riescono a penetrare in area grazie all'opposizione di Rudiger e Süle.20:22

22' Conclusione improvvisa dai 25 metri di Jordi Alba. La palla finisce sull'esterno della rete.20:22

25' Dopo un azione insistita di Gundogan in area di rigore spagnola, Unai Simon sbaglia il rinvio dando palla a Gnarby che, dal limite dell'area, prova il tiro a giro spedendo il pallone non distante dal palo alla destra di Unai Simon.20:28