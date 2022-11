LIVE BRASILE - SVIZZERA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Prima vera chance della gara, con Lucas Paquetá che riceve palla sull'out di sinistra e mette rasoterra al centro, ma il pallone per poco non raggiunge Richarlison in agguato.17:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Brasile - Svizzera? La gara tra Brasile e Svizzera si giocherà lunedì 28 novembre 2022 alle ore 17:00 Chi è l'arbitro di Brasile - Svizzera? L'arbitro del match sarà Iván Arcides Barton Cisneros Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Brasile - Svizzera sarà Drew Fischer Dove si gioca Brasile - Svizzera? La partita si gioca a Doha In che stadio si gioca Brasile - Svizzera? Stadio Stadium 974 Chi trasmette la partita Brasile - Svizzera? La partita tra Brasile e Svizzera verrà trasmessa da Rai 1 Qual'è il risultato di Brasile - Svizzera? Al 36° minuto del primo tempo il risultato di Brasile - Svizzera è 0-0

PREPARTITA

Brasile-Svizzera è il big match del Girone G: seconda partita del Girone G del primo turno dei Mondiali. Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica alle due vittorie conseguite nelle prime partite in calendario. Il Brasile ha battuto la Serbia per 2-0 con doppietta di Richarlison, mentre la Svizzera ha battuto per 1-0 il Camerun con un gol di Embolo. Il Brasile è come al solito la squadra favorita per la vittoria finale del Mondiale, la Svizzera una ottima outsider, oramai realtà del calcio internazionale soprattutto da quando è diventata una nazionale multietnica. Il Brasile nella partita inaugurale non ha fatto sfracelli ma ha dato l’impressione di avere sviluppato forse neanche la metà dell’enorme potenziale tecnico di cui Tite dispone. Purtroppo dal match contro la Serbia è uscito molto malconcio Neymar, che per questa ragione non sarà sicuramente della partita e la cui presenza ai Mondiali è addirittura in dubbio. Non che i verdeoro abbiano difficoltà a trovare dei degni rincalzi. In forte dubbio anche la presenza dello juventino Danilo.

La partita è in programma oggi pomeriggio 28 novembre alle ore 17:00 allo stadio Stadium 974 di Doha.

Precedenti tra Brasile e Svizzera

Tra Brasile e Svizzera ci sono 8 precedenti: 3 vittorie brasiliane, 3 pareggi e 2 vittorie svizzere. L’ultimo incontro risale al 2013 in un’amichevole a Basilea nella quale la formazione elvetica sconfisse i verdeoro per 1-0 (autorete di Dani Alves). L’unico precedente in una Coppa del Mondo è del 1950 (in Brasile), la Svizzera strappò un grandioso pareggio per 2-2.

Arbitro di Brasile-Svizzera

Arbitro di Brasile-Svizzera sarà Iván Arcides Barton Cisneros, un giovanissimo fischietto di El Salvador. Ha infatti 31 anni e di mestiere fa il professore di chimica. Sarà coadiuvato da David Moran e Zachari Zeegelaar. Al VAR invece ci sarà Drew Fischer.

Probabili formazioni Brasile-Svizzera

Brasile: Alisson – Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Fred, Casemiro – Raphinha, Paquetá, Vinicius jr – Richarlison. All. Tite.

Svizzera: Sommer – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Shaqiri, Sow, Vargas – Embolo. All. Yakin.

Dove vedere Brasile-Svizzera di Mondiali 2022, in diretta tv e streaming

Brasile-Svizzera verrà trasmessa da Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Brasile-Svizzera si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 17:00 (mezz’ora prima) del 28 novembre.

