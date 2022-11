LIVE CAMERUN - SERBIA 1-2 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Al Janoub Stadium

Città: Al Wakrah

Capienza: 40000 spettatori10:18

Inizia con Camerun-Serbia la seconda giornata del Gruppo G. Entrambe le squadre sono state sconfitte alla prima partita, rispettivamente contro Svizzera e Brasile.10:18

C'è molta Italia in questa sfida, con la Serbia che parte con ben cinque giocatori di Serie A nell'11 titolare e altri sei giocatori di questo campionato seduti in panchina.10:20

4-3-3 per il Camerun: Devis Epassy; Nouhou Tolo, Nicolas Nkoulou, Jean-Charles Castelletto, Collins Fai; Martin Hongla, Pierre Kunde, Frank Anguissa; Karl Toko-Ekambi, Eric Choupo-Moting, Bryan Mbeumo.10:22

La Serbia risponde con un 3-4-2-1: Vanja Milinkovic-Savic; Strahinja Pavlovic, Milos Veljkovic, Nikola Milenkovic; Filip Kostic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Andrija Zivkovic; Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic; Aleksandar Mitrovic.10:23

Nel Camerun non gioca André Onana, escluso per motivi disciplinari, al suo posto ci sarà Devis Epassy.10:49

1' Si parte, inizia Camerun-Serbia!11:00

2' Subito gioco fermo con Aleksandar Mitrovic costretto a terra per qualche momento.11:02

4' Pressione alta della Serbia, che non consente un possesso tranquillo al Camerun.11:04

5' Nikola Milenkovic perde palla nei pressi della propria area, il Camerun non riesce ad approfittare e Andrija Zivkovic parte in contropiede; il suo passaggio in profondità è troppo lungo per i compagni.11:06

6' Cross morbido di Nemanja Maksimovic; Mitrovic colpisce di testa, ma il pallone finisce alto sopra la traversa.11:07

9' Filip Kostic trova Sergej Milinkovic-Savic sulla fascia sinistra, cross troppo lungo che arriva direttamente a Zivkovic, pronto a rimettere in mezzo: allontana la difesa avversaria.11:10

11' PALO! Mitrovic viene servito con il tacco in area di rigore, supera un avversario e arriva al tiro da posizione defilata; la sua conclusione di sinistro si stampa sul palo lontano.11:11

13' Martin Hongla fermo a terra per un colpo subito in mezzo al campo, dopo l'intervento dei medici la situazione sembra risolversi per il meglio.11:14

16' Nicolas Nkoulou sfrutta la sponda di un compagno e tenta la conclusione dal limite dell'area, mandando il pallone ampiamente fuori.11:16

17' OCCASIONE PER LA SERBIA! Errore di Mitrovic che si trova il pallone tra i piedi dopo un rimpallo fortuito su rinvio di Nkoulou: da posizione molto favorevole, davanti alla porta, manda a lato.11:18

19' Cross pericoloso di Bryan Mbeumo: il pallone attraversa tutta l'area di rigore e nessun compagno riesce a intervenire.11:19

19' Grande scatto sulla destra di Pierre Kunde, che conclude di prima intenzione da posizione decentrata: Vanja Milinkovic-Savic devia in angolo il tiro molto potente.11:20

21' Zivkovic mette il pallone in area per Maksimovic che dalla sinistra, in scivolata, prova a servire in mezzo i compagni; la difesa avversaria chiude in angolo.11:22

24' Nicolas Nkoulou per chiudere sullo scatto di Zivkovic lo colpisce con il braccio, guadagnandosi il primo cartellino giallo.11:25

27' Azione offensiva e veloce della Serbia, che tuttavia non riesce ad arrivare alla conclusione. L'occasione si chiude con Pavlovic che non arriva al cross sulla sinistra.11:28

28' Andrija Zivkovic, con un brutto passaggio indietro, regala il calcio d'angolo al Camerun.11:28

29' GOL! CAMERUN-Serbia 1-0, rete di Jean-Charles Castelletto. Proprio sul corner regalato, Castelletto sfrutta la deviazione di testa di Nkoulou, mandando il pallone in porta da pochi centimetri.11:30

30' Ammonito Christian Bassogog, giocatore seduto in panchina.11:33

33' Pronta la reazione della Serbia, che si lancia in avanti per recuperare subito lo svantaggio.11:33

37' Dopo la rete il Camerun, invece, sembra aver preso coraggio, pronto ad aggredire e ripartire.11:37

39' Il pallone arriva a Kostic su cross di Zivkovic. L'esterno di sinistra serve Tadic al centro, il tiro finisce alto sopra la traversa.11:40

40' La Serbia attacca a pieno organico, ma il Camerun si chiude nella sua metà campo e per il momento evita qualsiasi rischio.11:41

41' Filip Kostic mette ancora il pallone al centro, ma Mitrovic è in ritardo e viene anticipato dalla difesa avversaria.11:41

43' OCCASIONE CAMERUN! Pierre Kunde recupera palla sulla trequarti e arriva alla conclusione, respinta da Vanja Milinkovic-Savic proprio sui piedi del centrocampista che tenta ancora il tiro, questa volta fuori dallo specchio.11:46

45'+1' GOL! Camerun-SERBIA 1-1, rete di Strahinja Pavlovic. Cross perfetto su calcio di punizione di Dusan Tadic: il difensore serbo colpisce di testa, lasciando immobile il portiere avversario.11:47

45'+3' GOL! Camerun-SERBIA 1-2, rete di Sergej Milinkovic-Savic. Raddoppio immediato, con il centrocampista della Lazio che conclude di sinistro dal limite dell'area su assist di Zivkovic, mandando la palla nell'angolino basso, dove Epassy non può nulla.



Guarda la scheda del giocatore Sergej Milinkovic-Savic11:50

45'+4' Anche in questo caso il gol costa un cartellino giallo a un giocatore in panchina: ammonito Luka Jović.11:56

45'+6' SERBIA VICINA AL TRIS! Il pallone arriva a Mitrovic che tenta la conclusione dal limite dell'area: il tiro deviato finisce in calcio d'angolo.11:51

45'+8' Finisce qui un emozionante primo tempo, con la Serbia che chiude in vantaggio sul Camerun grazie ai gol di Pavlovic e Milinkovic-Savic in risposta all'iniziale 1-0 di Castelletto.11:54

La Serbia ha fatto la partita per tutto il primo tempo, ma è stato il Camerun a trovare il vantaggio iniziale, su un calcio d'angolo regalato da Zivkovic. Alla rete di Castelletto ha fatto seguito un attacco a pieno organico della Serbia, che ha segnato due reti nel giro di tre minuti, prima con Pavlovic e poi con Milinkovic-Savic, sfiorando anche la terza rete con Mitrovic.11:56

Il Camerun avrà ora il tempo di riordinare le idee dopo il doppio colpo subito nel finale della prima frazione; per ottenere la vittoria dovrà provare a fare qualcosa di più rispetto a un primo tempo in gran parte gestito bene dalla squadra serba.12:01

46' Si riparte! Via al secondo tempo di Camerun-Serbia 1-2.12:09

49' Subito in avanti la Serbia: combinazione sulla sinistra tra Tadic e Kostic, che alla fine viene pescato in fuorigioco.12:13

49' Tadic serve in area Milinkovic-Savic che, girandosi, calcia verso la porta: la sua conclusione viene bloccata sia dalla difesa avversaria, sia da un fuorigioco.12:14