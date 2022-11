(17) PAPE SARR (C)

PREPARTITA

Ecuador – Senegal è valevole per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della competizione Mondiali 2022, girone A. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 16:00 allo stadio Khalifa International Stadium di Al Rayyan.

Arbitro di Ecuador – Senegal sarà Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Dopo 2 giornate il girone A vede in testa Olanda e Ecuador con 4 punti seguite dal Senegal a 3 punti e Qatar a 0 punti. L’Ecuador ha iniziato molto bene la Coppa del Mondo con 4 punti nelle prime due partite: vittoria per 2-0 nel match iniziale dei mondiali contro il Qatar con doppietta di Enner Valencia e pareggio 1-1 contro l’Olanda con rete sempre del suo centravanti Valencia. Il Senegal dal canto suo tiene aperta la possibilità di qualificarsi agli ottavi grazie alla vittoria nel secondo match contro il Qatar per 3-1.

Probabili formazioni Ecuador-Senegal

Ecuador: Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan; Plata, Sarmiento; Estrada

Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Sarr, Mendy, Gueye, Diatta; Dia, Diedhiou

Dove vedere Ecuador-Senegal in diretta TV e streaming

Ecuador-Senegal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 16:00 (mezz’ora prima) del 29 novembre.

Ecuador-Senegal verrà trasmessa dalla Rai, canale Rai Sport 1, o in streaming da pc, tablet e smartphone su Ray Play.

