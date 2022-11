LIVE GALLES - INGHILTERRA 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ahmad bin Ali Stadium

Città: Al Rayyan

Capienza: 43000 spettatori19:07

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Galles ed Inghilterra, gara valida per la terza giornata del Gruppo B del Mondiale 2022.19:07

Tutto pronto all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan per una sfida fondamentale in chiave qualificazione alla fase successiva: i gallesi, un punto in classifica, hanno pareggiato all’esordio contro gli USA e perso lo scontro contro l’Iran alla seconda giornata mentre i cugini inglesi dopo l’esordio ricco di gol contro gli iraniani si sono fermati sul pari al cospetto degli statunitensi.19:09

Prima partita dell'Inghilterra contro un'altra squadra britannica ai Mondiali; tuttavia i Tre Leoni hanno vinto tutte le ultime sei partite contro il Galles con l’ultimo successo gallese datato maggio 1984 (1-0 rete di Mark Hughes).19:10

Formazioni ufficiali e Galles in campo col 4-3-3: Ward - Williams, Mepham, Rodon, Davies - Ramsey, Ampadu, Allen - Bale, Moore, James. A disposizione: A.Davies, Gunter, Cabango, Roberts, Lockyer, J.Williams, Thomas, Colwill, Levitt, Morrell, Smith, Wilson, Johnson, Harris.19:26

L'Inghilterra risponde col medesimo 4-3-3: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Foden, Kane, Rashford. A disposizione: Ramsdale, Pope, Coady, Dier, Trippier, Alexander-Arnold, Maddison, Saka, Gallagher, Mount, Grealish, Phillips, Sterling, Wilson.19:17

Page cambia schieramento tattico e lancia dal primo minuto il tridente formato da Bale, Moore e James; in mediana ai lati del confermato Ampadu spazio per Ramsey e Allen, preferito a Wilson, mentre in difesa Mepham-Rodon coppia centrale davanti a Ward, in campo al posto dello squalificato Hennessey.19:20

Diversi cambi anche da parte di Southgate che lancia Walker in difesa al posto di Trippier e propone un centrocampo a tre con Henderson titolare al fianco di Rice e Bellingham; in attacco panchina per i trequartisti visti contro gli USA (Mount, Sterling e Saka) e chance dal primo minuto per Rashford e Foden ai lati del confermato Kane.19:26

Le squadre si allineano sul terreno di gioco in attesa degli inni nazionali; manca pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro sloveno Vincic.19:53

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Galles.20:00

2' Fase di studio in avvio con l'Inghilterra a gestire i primi possessi.20:02

4' Galles piuttosto attendista in queste prime battute. Inghilterra che continua col possesso palla in zona mediana.20:04

7' Rashford riceve sulla fascia sinistra ma sbaglia il controllo. Prova ad impostare la prima azione offensiva un Galles fino a questo momento molto timido.20:07

10' Occasione Inghilterra! Kane riceve tra le linee ed imbuca per Rashford che si presenta davanti a Ward ma calcia sul corpo del portiere gallese in uscita bassa.20:10

12' Alza e abbassa il ritmo con grande disinvoltura l'Inghilterra che gestisce senza troppi patemi questa fase della partita.20:12

15' Calcio piazzato di Shaw che spiove in area di rigore; la difesa gallese allontana sui piedi di Foden che controlla al limite e lascia partire una conclusione che si spegne debolmente sul fondo.20:15

17' Kane lavora palla sulla trequarti e guadagna un calcio di punizione. Buona occasione per i tiratori di Southgate.20:17

19' Sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Shaw, colpo di testa nei pressi del secondo palo di Maguire che cercava la sponda. Pallone che termina direttamente sul fondo.20:19

20' Poco Galles in questi primi 20 minuti di gioco. Inghilterra che continua a fare la partita.20:19

22' Traversone di Shaw che pesca un liberissimo Henderson nei pressi del secondo palo. Il giocatore del Liverpool calcola però male il rimbalzo e fallisce l'aggancio.20:22

24' Rashford converge verso il centro e libera un destro dal limite che colpisce in pieno Williams. Gioco fermo e staff medico gallese chiamato sul terreno di gioco.20:24

27' Walker allarga per Henderson che controlla e lancia sullo spazio Foden. Davies capisce tutto e guadagna un calcio di punizione.20:27

29' Cartellino giallo per James, autore di un intervento falloso ai danni di Stones.20:29

31' Maguire porta palla fino al limite e poi complice la poca opposizione lascia partire un tiro-cross che termina in fallo laterale. Galles che riparte con una rimessa in zona difensiva.20:32

34' Cross di Walker allontanato da Mepham in gioco aereo. Nel frattempo nuovi problemi per Williams che sembra impossibilitato a proseguire l'incontro.20:34

36' Cambio obbligato per il Galles, entra Roberts ed esce Williams.20:36

38' Azione personale di Bellingham che si fa largo in area di rigore e poi serve Foden. Il giocatore del City controlla e calcia di sinistro senza però trovare lo specchio della porta.20:38

39' Traversone di Henderson deviato nei pressi del secondo palo in zona Rashford che si coordina e calcia in rovesciata. Gesto spettacolare ma pallone molto lontano dalla porta di Ward.20:39