LIVE CROAZIA - BRASILE 0-0 MONDIALI 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Appuntamento con la storia: Croazia e Brasile si affrontano per la quinta volta, la posta in palio è la semifinale del Mondiale 2022.15:29

Subito Brasile a gestire il comando delle operazioni, la Croazia pressa alto e prova a non far respirare i verdeoro,16:03

Lancio lungo di Thiago Silva per Neymar, che attacca la profondità ma non controlla bene la sfera. Il numero dieci verdeoro era comunque in posizione di fuorigioco.16:12

16'

Casemiro cerca il lancio per il taglio di Raphinha, ma forza troppo la giocata non riuscendo a trovare il compagno: qualche difficoltà per il Brasile in questa fase.16:16