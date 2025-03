Moto2 diretta GP Americhe: LIVE Austin

Cronaca in diretta

Benvenuti alla diretta del Red Bull Grand Prix of The Americas, terzo Gran Premio della stagione di Moto2. Si corre in Texas.

La Moto2 torna in pista e lo fa con il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manuel Gonzalez (45 pt.) Jake Dixon (34 pt.) Aaron Canet (33 pt.) Marcos Ramirez (22 pt.) Senna Angius (19 pt.)

Dixon in pole a Austin, seguito da Gonzalez, attuale leader del Mondiale di Moto2. Più indietro gli italiani: 7° Arbolino, 18° Vietti. Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 19.15 di domenica 30 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Jake Dixon Boscoscuro 2:07.432 2 Manuel Gonzalez Kalex +0.250 3 Barry Baltus Kalex +0.295 4 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.358 5 Aron Canet Kalex +0.374 6 David Alonso Kalex +0.451 7 Tony Arbolino Boscoscuro +0.471 8 Marcos Ramirez Kalex +0.511 9 Filip Salac Boscoscuro +0.542 10 Deniz Öncü Kalex +0.626 11 Alonso Lopez Boscoscuro +0.823 12 Mario Aji Kalex +0.954 13 Daniel Holgado Kalex +0.984 14 Alex Escrig Forward +1.499 15 Senna Agius Kalex +1.542 16 Oscar Gutierrez Boscoscuro +1.821 17 Yuko Kunii Kalex +2.068 18 Celestino Vietti Boscoscuro +2.801