Moto2 diretta GP Thailandia 2025: LIVE Buriram

Cronaca in diretta

È il momento delle Moto 2, dopo la classica emozionante sfida di Moto 3: a Buriram, Gran Premio della Thailandia, pole position per Gonzalez ma seconda, incorraggiante, posizione per Vietti.

L'italiano parte in prima fila davanti ad altro spagnolo, Canet, in seconda fila Agius, Baltus e Binder. Solo ventesimo Tony Arbolino, che proverà a recuperare in questa sua difficile gara.

Comincia il campionato della Moto2 che accende i propri motori con il Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2025. Manuel Gonzalez in pole a Buriram, ma grande qualifica di Vietti, subito alle spalle dello spagnolo in Thailandia. Passo falso di Arbolino (20°) e debutto da dimenticare in Moto2 per Alonso, dominatore l’anno scorso in Moto3.

Il Gran Premio di Thailandia si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 2 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: