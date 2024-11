Moto2 GP Barcellona diretta live

Cronaca in diretta

Sesta pole stagionale per Aron Canet che nelle qualifiche di ieri ha preceduto Manuel Gonzalez e Van de Goorbergh. Il campione del mondo Ogura scatta dalla quinta casella, preceduto anche da Jake Dixon.

Col mondiale già in archivio e Canet già matematicamente secondo, il focus di oggi è sulla lotta per il terzo posto con Garcia che deve difendere sei punti di vantaggio su Aldeguer e Gonzalez.

La Moto2 torna in pista per l’ultimo atto del Mondiale 2024, il GP di Barcellona. Con Ai Ogura già campione del mondo, la pole se l’è presa Aron Canet. La classifica piloti è attualmente così composta:

Ai Ogura (261 pt.) – Campione del Mondo Aron Canet (209 pt.) Sergio Garcia (181 pt.) Fermin Aldeguer (175 pt.) Manu Gonzalez (175 pt.)

Sesta pole position della stagione per lo spagnolo Aron Canet. Secondo il connazionale Manuel Gonzalez e poi un sorprendente Van der Goorbergh. Vietti, migliore degli italiani, scatterà dall’ottava casella, Arbolino dalla quindicesima. Il Gran Premio di Barcellona si corre sul Circuito del Montmelò. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: