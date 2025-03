Moto3 diretta GP Thailandia 2025: LIVE Buriram

Cronaca in diretta

Inizia il Motomondiale anche per le Moto 3 che, alle 6.00, vedranno il semaforo verde per questa nuova stagione: siamo in Thailandia, circuito di Buriram.

Inizia il campionato della Moto3 con il Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sul circuito di Buriram. Prima fila tricolore con Matteo Bertelle in pole affiancato da Stefano Nepa.

Matteo Bertelle sul circuito di Buriram ha conquistato la sua prima pole position in Moto3 proprio davanti al connazionale Stefano Nepa. Prima fila tutta italiana mancata per un soffio visto il 5° tempo di Luca Lunetta. Il Gran Premio di Thailandia si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 6.00 di domenica 2 marzo 2025. Questa la griglia di partenza delle prime 6 file, sulla base dei risultati maturati in qualifica: