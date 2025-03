MotoGP diretta GP Argentina live: Alex passa Marc Marquez e va in testa, Morbidelli on fire è terzo!

Cronaca in diretta

A Thermas de Rìo Hondo quasi tutto pronto per il via della gara del GP d’Argentina, secondo appuntamento del Campionato del Mondo di MotoGP 2025.

Griglia di partenza con Marc Marquez in pole davanti al fratello Alex e Zarco mentre in seconda fila Bagnaia partirà davanti ad Acosta e Di Giannantonio. Settimo Quartararo davanti a Morbidelli e Bezzecchi.

Piloti in griglia di partenza. Quasi tutto pronto per il via della gara di MotoGP.

Giro 2. Zarco, Morbidelli e Binder alle spalle di Bagnaia che consolida il terzo posto. Ultima posizione per Quartararo, entrato in collisione con Bezzecchi.

Giro 7. Bagnaia non tiene il passo di Morbidelli ma riesce in questa fase a contenere Zarco alle sue spalle. Ricuce intanto Marc Marquez ora a tre decimi da Alex.

La MotoGp torna in pista col GP di Argentina, secondo appuntamento della stagione 2025. Ieri altra perla di Marc Marquez che ha dominato la Sprint davanti al fratello Alex e Pecco Bagnaia, in pratica lo stesso podio delle due gare dell’esordio in Thailandia. La classifica piloti è attualmente così composta:

Pos. Pilota Moto Punti 1 Marc Marquez Ducati 49 2 Alex Marquez Ducati 38 3 Francesco Bagnaia Ducati 30 4 Franco Morbidelli Ducati 21 5 Ai Ogura Aprilia 17

Tre su tre. Marc Marquez ha vinto, dominando ancora una volta, ieri, la Sprint del Gran Premio di Argentina. Realizzando il tris dopo la doppietta in Thailandia. Il fratello Alex secondo per un altro uno-due in famiglia. Podio fotocopia rispetto a Buriram con Pecco Bagnaia ancora terzo ma nuovamente staccatissimo dai primi due. Quarto uno strepitoso Johann Zarco che riporta la Honda in odore di podio, poi gli altri italiani in successione: 5° Di Giannantonio, 6° Bezzecchi e 7° Morbidelli.

Seconda pole di fila per Marc Marquez. Prima fila come in Thailandia monopolizzata dalla famiglia con Alex secondo. A completare una sempre più ritrovata Honda con Johann Zarco. Apre la seconda fila Pecco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale a precedere la Ktm di Pedro Acosta e la VR46 di Fabio Di Giannatonio. Il Gran Premio di Argentina si corre sul circuito di Termas de Rio Hondo. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 19.00 di domenica 16 marzo 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:36.917

Ducati 2. Alex Marquez 1:37.163

Ducati 3. Johann Zarco 1:37.205

Honda 2ª fila 4. Francesco Bagnaia 1:37.268

Ducati 5. Pedro Acosta 1:37.274

KTM 6. Fabio Di Giannantonio 1:37.286

Ducati 3ª fila 7. Fabio Quartararo 1:37.347

Yamaha 8. Franco Morbidelli 1:37.382

Ducati 9. Marco Bezzecchi 1:37.414

Aprilia 4ª fila 10. Joan Mir 1:37.596

Honda 11. Brad Binder 1:37.702

KTM 12. Alex Rins 1:37.749

Yamaha 5ª fila 13. Jack Miller 1:37.604

Yamaha 14. Fermin Aldeguer 1:37.717

Ducati 15. Ai Ogura 1:37.746

Aprilia 6ª fila 16. Luca Marini 1:37.983

Honda 17. Miguel Oliveira 1:38.055

Yamaha 18. Raul Fernandez 1:38.157

Aprilia 7ª fila 19. Somkiat Chantra 1:38.168

Honda 20. Maverick Viñales 1:38.246

KTM 21. Enea Bastianini 1:38.328

KTM 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:39.244

Aprilia