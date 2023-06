MotoGP, Gp di Germania: Marquez cade, Bagnaia ne approfitta. Bene Marini

Ultimo aggiornamento 17-06-2023 12:35

Riassunto dell'evento

Sul circuito del Sachsenring è ancora Pecco Bagnaia con la sua Ducati a prendersi la Pole Position, terza consecutiva in quest’annata, e lo fa con il tempo di 1:21.409. Il pilota Ducati riesce a trovare la “sgasata” decisiva sul finale, quando Marini sembrava averlo beffato, ed invece si è poi dovuto accontentare della seconda piazza. Prima fila anche per Miller, pilota della KTM che chiude a +0.083.

In Germania regna ancora la legge di Pecco Bagnaia

Il Q2 è stato caratterizzato dalle caduta di Marquez che ha pagato dazio soprattutto in curva 13, dove già era scivolato nel corso del Q1. Il pilota della Honda ha ancora riportato qualche contusione, tanto da rientrare ai box zoppicando, non si è fermato ed una volta sistemata la moto dai meccanici, è rientrato in pista ma, complice l’ennesima caduta di questo sabato, alla fine non è riuscito ad andare oltre il 7° posto, per lui si prospetta una gara in salita.

La pista bagnata complica le qualifiche del Sachsenring

Componente principale del Q1 e Q2 è la pioggia, anzi più che la pioggia, la pista bagnata. Sì perché c’è tanta indecisione iniziale sull’utilizzo delle gomme, se optare già per le slick visto il sole all’orizzonte, o se affidarsi ai pneumatici da pioggia. Il primo a fare una scelta coraggiosa è Marquez nel corso del Q1, seguito a ruota da Binder: nonostante la caduta dello spagnolo, sono loro due ad avere la possibilità di giocarsi la pole. Nel Q2, però, lo stesso Marquez fatica e cade altre due volte in maniera non indolore, alla fine è solo 7°. Non è l’unico ad “assaggiare” l’asfalto tedesco, sono molte le cadute nel finale, sventolano anche le bandiere gialle che cancellano diversi tempi. Oggi alle 15 appuntamento con la Sprint.

MotoGP 2023, qualifiche: risultato definitivo

Circuito del Sachsenring, 17 giugno 2023

Griglia di partenza Gp Sachsenring

F. Bagnaia (Ducati) 1:21.409 L. Marini (Ducati) +0.078 J. Miller (KTM) + 0.083 J. Zarco (Ducati) + 0.0356 M. Bezzecchi (Ducati) + 0.527 J. Martin (Ducati) +0.586 M. Marquez (Honda) +0.604 A. Marquez (Ducati) +0.635 B. Binder (KTM) +0.638 A. Espargarò (Aprilia) +0.813

Q2: terminato

Bagnaia 1:21.409 Marini +0.078 Miller +0.083 Zarco +0.356 Bezzecchi +0.527

Q1: terminato