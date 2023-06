MotoGP, altra bufera su Marc Marquez dopo lo scontro con Zarco

Il centauro Honda: "Facile cadere in Curva - 1 e io ho sbagliato, ma quello che poteva evitare l'incidente oggi era Zarco, non si sarebbe dovuto trovare là".

16-06-2023 18:50

Sachsenring 2023: ci sono tutte le premesse affinché il re del circuito, Marc Marquez, abdichi dopo 11 successi. Il settimo fine settimana del calendario MotoGP è stato inaugurato dall’ennesimo incidente che ha coinvolto l’otto volte iridato, ancora una volta al centro delle polemiche per lo meno comportamentali: per fortuna il botto con Johann Zarco non ha causato guai a livello fisico.

Sachsenring, Marquez abbatte Zarco

L’incidente avviene in Curva – 1 e porta alla sospensione della sessione: Marquez cerca il time-attack per rientrare nella top-10 odierna, ma perde l’anteriore e scivola contro la Pramac di Zarco. “E’ un errore che ci sta in quel punto e in quel momento, è successo in mattinata con Aleix e Quartararo. Ho sbagliato: mi si è chiuso l’anteriore, ma se c’era uno che poteva evitare questa situazione era Zarco, che è rientrato in pista, pur restando entro la linea, nonostante stessero uscendo piloti più veloci di lui; come si è visto ad Aragon con Espargaro e Petrucci, se qualcuno cade devi stare attento” ha commentato l’alfiere Honda ai microfoni di ‘Sky Sport Moto GP’.

Sachsenring, Marquez nervoso con Honda

Marquez dovrà passare dalle forche caudine del Q1, umiliazione di cui avrebbe fatto volentieri a meno sulla pista che lo ha visto per 8 volte vittorioso in MotoGP: la RC213V, contestata dallo spagnolo con un iconico dito medio (dopo aver rischiato l’ennesima caduta), è pericolo per i suoi centauri e i loro colleghi, se è vero che Mir e Rins sono infortunati e lo stesso Nakagami oggi è finito nella ghiaia. Questo il commento dell’otto volte campione del mondo sulla moto: “Mi è scappato un dito medio contro la situazione, non contro qualcuno; sapevo avremmo avuto problemi, qui se non hai trazione sei spacciato. Il passo non è malvagio, ma facciamo fatica sul giro secco”.

Sachsenring, il boss Pramac contro Marquez

Va al di là dello ‘strike’ odierno il team manager Pramac Gino Borsoi, che contesta allo spagnolo un comportamento che va contro l’essere campione: “Sono cose che possono succedere, per fortuna Zarco sta abbastanza bene, a parte il dolore nella parte bassa della schiena; sinceramente un campione come Marquez mi sarei aspettato desse almeno un occhio a Johann dopo la caduta, questo mi ha in parte intristito. E’ andato verso la moto dei commissari e poi ai box e non è ancora venuto a scusarsi con noi”. Questa la replica dell’asso di Cervera, costantemente nel mirino degli altri centauri: “Ho provato ad andare da lui, ma arrivavano le moto e si trovava a metà pista, sarebbe stato pericoloso; appurato fosse cosciente, come potevo aiutarlo?”.

Sachsering, il suggerimento di Zarco a Marquez

Johann Zarco non accetta che la pallina rimbalzi nella sua metà campo: “Premetto: apprezzo Marc e il suo modo di guidare, spinge al massimo da vero campione. Prima di parlare poteva riflettere in misura maggiore: è inaccettabile puntare il dito verso me, non può dire che è colpa mia, perché non sono uno stupido che crea pericoli in pista. Quando ero a terra poteva sincerarsi delle mie condizioni e non l’ha fatto, anche se eravamo in regime di bandiera rossa. L’uscita dalla pita lane è insidiosa: quando sono uscito ho aspettato e frenato”.

Sachsenring, Bagnaia getta acqua sul fuoco

Anche se gli incroci con Marquez sono spesso stati al centro dei media, il campione in carica Pecco Bagnaia smorza la polemica sul nascere: “Un episodio sfortunato, sulla falsariga di quanto accadde in Curva – 2 ad Aragon; sono cose che possono succedere, Zarco è stato fortunato a non farsi male. Quando entro in pista guardo dietro: se qualcuno arriva chiudo il gas e lo faccio passare, ma ogni pilota ha la sua interpretazione in merito”.