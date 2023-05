MotoGP, Oliveira rischia di saltare il Mugello

31-05-2023 20:56

Avvio di campionato complicato per Miguel Oliveira, coinvolto al debutto nell’incidente causato da Marc Marquez e poi da quello targato Fabio Quartararo in quel di Jerez. Le conseguenze? Un bottino di 16 punti iridati che vale una 16a piazza in condivisione con Takaaki Nakagami, e i forfait in Argentina e in Francia, che rischiano di aggiungere il tris ial Mugello.

“Non so se potrò gareggiare al Mugello, ho fatto un paio di giri sentendomi a disagio” spiega a ‘Motogp.com’ il pilota portoghese, protagonista al Mugello delle festa Aprilia “Decideremo la settimana che viene, il recupero procede nella giusta direzione però la spalla ha un tipo di riabilitazione complicato; conta ritornare al 100% della condizione”.