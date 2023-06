MotoGP, la rassegnazione di Marc Marquez

Il pilota Honda: "Siamo troppo al limite per arrivare decimi, non possiamo rischiare così; abbiamo problemi ovunque".

11-06-2023 15:51

La caduta al Mugello, dopo quella a Le Mans, porta un Marc Marquez a metà tra l’amareggiato e il rassegnato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ho fatto l’errore cadendo, ma l’errore nasce dalla staccata precedente; guido troppo al limite, questo è però tutto quello che abbiamo. Arriva la Germania? Si può vincere, ma non serve a nulla se continueremo a rischiare così; auguro a Rins un pronto recupero. Rischiamo troppo per non finire decimi, o giù di lì, ma se io avessi la bacchetta magica, non saprei dove intervenire; la Honda ha molti problemi, ci vanno via più sul rettilieno che in curva. Dobbiamo continuare a lavorare per cambiare le cose: oggi sono caduto per un problema che ho detto di sistemare ieri”.