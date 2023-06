Zarco: "Ducati? Non c'è motivo per non continuare insieme"

Il centauro francese: "Ora sono più costante di prima"

15-06-2023 21:12

Il centauro della Ducati Johann Zarco ha parlato del suo futuro con la scuderia rossa in conferenza stampa in Germania: “La Ducati è la moto giusta in questo momento, gli ultimi due anni non sono stato troppo costante, ma da inizio anno ho avuto difficoltà solo all’inizio, ma non c’è motivo per non continuare a fare bene insieme”.

Le impressioni per il weekend sono buone: “Abbiamo un buon pacchetto e una buona squadra, ci stiamo godendo la Ducati, riusciamo ad andare veloce con questa moto, dobbiamo scegliere le gomme giuste per il weekend, possono fare la differenza, anche in base alle condizioni meteo”.