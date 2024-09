MotoGP Misano diretta live qualifiche: Bagnaia, Martin e Marc Marquez per la pole, Diggia fuori in Q1

Mancano 10 minuti all’inizio della seconda e ultima sessione di prove libere. Ieri Francesco Bagnaia è andato oltre il dolore, superando le difficoltà di messa a punto e mettendo la firma sul venerdì del Gran Premio di San Marino e Rimini. Davanti al pubblico di casa di Misano, Pecco, ancora indolenzito dalla caduta di Aragon, ha fatto segnare il miglior tempo nelle pre qualifiche. Battuto i diretti rivali: Marc Marquez e Jorge Martin che era stato più veloce al mattino con posizioni invertire. Riscossa anche in generale dell’ItalMoto che piazza Morbidelli e Bastianini in top 5 con Bezzecchi settimo tutti qualificati per il Q2 di domani. Fuori invece Di Giannantonio non ancora al meglio, oltre Marini.