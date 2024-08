Olimpiadi diretta live 11 agosto: l'Italvolley di Velasco va a caccia dell'oro, la maratona femminile apre il programma

Cyberbullismo aggravata: è l’accusa che Imane Khelif, la pugile intersex che ha risposto alle polemiche delle ultime settimane con un medaglia d’oro nella boxe, ha deciso di perseguire attraverso le vie legali. L’annunci oè dell’avvocato Nabil Boudi. “La nuova battaglia è in nome della giustizia, della dignità e dell’onore. Abbiamo depositato una denuncia per fatti di cybermolestie aggravate alla procura incaricata della lotta contro l’incitamento all’odio on line presso la procura di Parigi”.