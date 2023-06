Playoff Serie C, finale: il Lecco batte ancora il Foggia e torna in B dopo 50 anni

Ultimo aggiornamento 18-06-2023 20:22

Riassunto dell'evento

Serie C 2022-23, Finale playoff

Lecco, stadio Rigamonti-Ceppi LECCO FOGGIA 3 1 Marcatori: Bjarkason (F) 4°, Lepore (L) 34° rig, Lakti (L) 77°, Lepore (L) 88° Arbitro: Di Marco di Ciampino

La quarta e ultima promossa in Serie B è il Lecco. I lombardi hanno scritto la storia nella finale playoff di C contro il Foggia, ritrovando così l’accesso alla cadetteria dopo 50 anni dall’ultima partecipazione nella stagione 1972-1973. Dopo il 2-1 fuori casa dello Zaccheria, la squadra di Luciano Foschi ha vinto anche al Rigamonti-Ceppi battendo per 3-1 i pugliesi allenati da Delio Rossi.

Il Foggia parte bene, ma il Lecco pareggia

Moduli speculari per le due formazioni, entrambe in campo con il 3-5-2. Il Foggia deve recuperare e parte subito forte trovando il vantaggio già al 4′ con un bel tiro a giro di Bjarkason. Gol che porterebbe la sfida ai tempi supplementari, ma poi Ogunseye spreca il raddoppio.

Proprio lui va però a commettere fallo nella propria area di rigore su Bianconi. Così il Lecco al 34′ trova il pareggio con Lepore che si fa trovare pronto dal dischetto. La squadra di casa ritrova dunque il vantaggio nella doppia sfida e si va all’intervallo sull’1-1.

Tris del Lecco, può partire la festa

La ripresa incomincia in maniera molto spezzettata fra sostituzioni e cartellini gialli da una parte e dall’altra. Ecco poi che al 77′ arriva il raddoppio dei padroni di casa con Lakti, appena entrato dalla panchina. Rete che fa già iniziare la festa del Rigamonti-Ceppi.

Il Foggia si innervosisce sempre di più negli ultimi minuti e dorme un po’ in difesa, così all’88’ Lepore firma la propria doppietta e il 3-1 definitivo della sua squadra. Per gli ospiti viene poi espulso Delio Rossi e dopo sette minuti di recupero tutta Lecco può scoppiare di gioia.

Lecco in B con Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro

Il Lecco può dunque tornare in Serie B dopo 50 anni e fare festa in mezzo al campo con i giocatori che ricevono le medaglie da Matteo Marani, presidente della Lega di C, e con il capitano Luca Giudici che può alzare al cielo la coppa. Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro le altre promosse.

Queste le parole di Franco Lepore ai microfoni di Sky dopo la doppietta: “Durante l’anno ci davano tutti per spacciati e invece siamo qui a festeggiare la promozione. Nessuno ci credeva ma noi sì. In più degli altri avevamo cuore e gruppo, e uomini veri prima ancora che calciatori”.

