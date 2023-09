Al Giuseppe Meazza di Milano tutto pronto per Italia-Ucraina, sesta giornata del Gruppo C di qualificazioni agli Europei.19:24

Gli azzurri, dopo aver impattato la gara d'esordio di Spalletti in panchina contro la Macedonia, puntano ad agganciare gli ucraini, secondi e avanti di tre punti (con una gara in più) nel girone e capaci di fermare sull'1-1 la capolista Inghilterra.19:27

4-2-3-1 per l'Ucraina: Bushchan - Konoplia, Zabarnyi, Krivstov, Mykolenko - Stepanenko, Zinchenko - Tsygankov, Sudakov, Yarmolenko - Dovbyk.19:57

Out Mancini, Scalvini titolare in difesa, Spalletti sceglie il tridente Zaniolo-Raspadori-Zaccagni con Frattesi e Locatelli in mediana al posto di Tonali e Cristante.19:55