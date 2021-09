LIVE ITALIA - BULGARIA 0-0 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 . LA DIRETTA DELLA PARTITA

Jorginho in verticale per Barella, Petko Hristov è in vantaggio.20:51

Mancini riparte con nove undicesimi della squadra schierata in Finale di Europeo: le uniche novità in difesa con Florenzi preferito a Di Lorenzo e Acerbi al posto di Chiellini. Continuità al centrocampo di qualità Barella-Jorginho-Verratti e al tridente Chiesa-Immobile-Insigne. 19:39

Gli azzurri tornano in campo dopo essersi laureati Campioni d'Europa affrontando, da imbattuti e in testa al girone delle qualificazioni mondiali, i bulgari - inchiodati ad un solo punto dopo tre partite. Nella sfida di andata, dello scorso marzo, finì 2-0 con le reti di Belotti e Locatelli.19:33

PREPARTITA

Italia - Bulgaria è valevole per la quarta gionata del girone C di qualificazione per i Mondiali di calcio 2022.

La partita è in programma il giorno 2 settembre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Italia - Bulgaria sarà Serdar Gözübüyük coadiuvato da Joost van Zuilen e Johan Balder. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

L'Italia di Mancini, reduce dalla vittoria agli Europei di calcio Euro 2020, torna in campo per proseguire il suo cammino verso la qualificazione ai mondiali di calcio che si terranno il prossimo anno. Ad oggi l'Italia si trova a punteggio pieno con 9 punti dopo tre giornate giocate, seguita dalla Svizzera a 6 punti. La Bulgaria, avversaria di stasera, ha un solo punto ottenuto grazie al pareggio con l'Irlanda del Nord (mentre ha perso con Svizzera e Lituania).

Dove vedere Italia-Bulgaria di Qualificazioni mondiali 2022 , in diretta tv e streaming

Italia-Bulgaria si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 2 settembre.

Il calendario completo di Qualificazioni mondiali 2022