Roland Garros 2023: doppia impresa per Vavassori e Zeppieri, Medvedev è fuori

Ultimo aggiornamento 31-05-2023 00:00

Riassunto dell'evento

La giornata che ha chiuso il primo turno del Roland Garros 2023 ha visto due italiani come grandi protagonisti. Dopo le belle vittorie all’esordio di Fabio Fognini e Jannik Sinner, ci sono stati i due bei successi di Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri.

Vavassori ha superato in cinque set il serbo Miomir Kecmanovic, recuperando i due parziali di svantaggio in 5-7, 2-6, 7-6, 7-6, 7-6. Zeppieri è riuscito a superare il kazako Alexander Bublik sempre in cinque set, ma con il punteggio di 6-0, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5.

Eliminato a sorpresa Medvedev, vincono gli altri big

Tra i big in questa giornata ha giocato Daniil Medvedev, ovvero l’ultimo vincitore degli Internazionali d’Italia. Il russo, numero due del mondo, è sceso in campo contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild che, contro ogni pronostico, lo ha eliminato dopo averlo trascinato al quinto set. Il numero 172 del ranking ATP ha battuto Medvedev 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4.

Non hanno deluso invece gli altri big. Vittorie in tre set per Casper Ruud, Alexander Zverev e Taylor Fritz. Mentre ha dovuto fare un po’ più di fatica il giovane danese Holger Rune, che ha superato in quattro set lo statunitense Christopher Eubanks, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6, 6-2.

Fuori Bronzetti e Paolini, vince Swiatek

Per quanto riguarda il tabellone femminile, oggi in campo altre due italiane che però hanno perso tutte e due. Lucia Bronzetti è stata battuta 6-4, 6-1 dalla tunisina Ons Jabeur, numero sette al mondo. Invece Jasmine Paolini ha perso contro la romena Sorana Cirstea in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2.

In questa giornata è scesa in campo anche la numero uno al mondo, Iga Swiatek, che ha vinto il Roland Garros sia nel 2020 che nel 2022. La tennista polacca ha superato 6-4, 6-0 la spagnola Cristina Bucsa.

