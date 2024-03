Sci alpino, discesa libera femminile Saalbach: Huetter vince e soffia la coppa a Gut-Behrami, Delago sul podio

Manca un ultimo trionfo a Lara Gut-Behrami in questa stagione da sogno per lei. La ticinese va a caccia della coppa di specialità anche nella discesa libera. In classifica ha 68 punti di vantaggio su Venier, 72 su Huetter e 94 su Flury. Ci sarebbe anche Goggia, ad appena 19 punti dalla vetta: ma purtroppo Sofia, come ben sappiamo, è fuori gioco.