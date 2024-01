Sci, Cortina: discesa libera femminile bis diretta live

Ultimo aggiornamento 27-01-2024 10:21

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023-24

Cortina d’Ampezzo (Italia) 27 gennaio 2024

DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS

Ancora Cortina, ancora pista Olympia delle Tofane, ancora discesa. La Coppa del Mondo di sci femminile resta sulle nevi delle dolomiti per bissare la libera nel trittico di gare che si chiuderà domani con un Super Gigante. Ieri a vincere è stata l’austriaca Stephanie Venier davanti alla svizzera Lara Gut. Podio per Sofia Goggia, sesta posizione per Laura Pirovano.

Ieri gara contraddistinta da tantissime cadute soprattutto Brignone e Shiffrin con l’americana che ha avuto la peggio portata via in elicottero, niente di rotto però, se la caverà con un paio di settimane di stop. Oggi intanto si replica con la Pirovano ancora col 2, Brignone col 9 e Goggia col 14. Start alle 10.30

Ordine di partenza: 1 Ledecka, 2 Pirovano, 3 Wright, 4 Gauche, 5 Lie, 6 Gut-Behrami, 7 Flury, 8 Huetter, 9 Brignone, 10 Weidle, 11 Puchner, 12 Venier, 13 Stuhec, 14 Goggia, 15 Haehlen, 16 Nufer, 17 Ager, 18 Nicol Delago, 19 Raedler, 20 Mowinckel, 21 Bassino, 28 Nadia Delago, 42 Runggaldier.