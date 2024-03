Sci, gigante Saalbach prima manche: diretta live finali Coppa del Mondo femminile

Ultimo aggiornamento 17-03-2024 08:28

Finali Coppa del Mondo Sci Alpino 2023-24

Saalbach (Austria) 17 marzo 2024

SLALOM GIGANTE FEMMINILE

Secondo appuntamento con le finali di Coppa del Mondo femminile di Saalbach. Dopo la vittoria ieri della Shiffrin in slalom speciale si torna a gareggiare tra le porte larghe con l’ultimo gigante della stagione. Federica Brignone a caccia dell’impossibile, cioè vincere la coppetta di specialità ma a Lara Gut basta un 15° posto in caso di vittoria dell’azzurra e le basta un 14° per chiudere i conti anche per la sfera di cristallo della generale con due gare d’anticipo, avendo 282 punti di vantaggio nei confronti sempre della Brignone visto anche il forfait annunciato della stessa Shiffrin seconda in classifica generale.

Altra azzurra in gara Marta Bassino che partirà con l’1. Ordine di partenza 1^ manche: 1 Bassino, 2 Robinson, 3 Stjernesund, 4 Brignone, 5 Ljutic, 6 Gut-Behrami, 7 Hector, 8 Brunner, 9 Holtmann, 10 Hurt, 11 Direz, 12 Mowinckel, 13 Moltzan, 14 Scheib, 15 Gritsch, 16 Rast, 17 Liensberger, 18 Gasienica-Daniel, 19 Colturi, 20 Haaser, 21 Richardson, 22 Bucik, 23 Gisin, 24 Duerr.