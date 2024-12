Scontro ad alta quota tra Fiorentina e Inter, entrambe nel mucchietto di squadre al secondo posto con 28 punti in classifica e reduci da una settimana di successi in Coppa e campionato.14:50

La Fiorentina viene da sette successi consecutivi in campionato e nn perde da metà settembre contro l'Atalanta. Anche l'Inter è in serie positiva, l'ultimo ko in Serie A risale al derby di fine settembre.14:53

Nella Fiorentina davanti a De Gea il tandem italiano formato da Comuzzo e Ranieri. Dietro alla punta Kean, il trio formato da Colpani, Beltran e Bove. Recuperato e in panchina Gudmundsson prontto a subentrare. Titolari in attacco nei nerazzurri che schierano Martinez e Thuram come terminali offensivi, In difesa tante assenze, giocano Bisseck, De Vrij e BastonI, sulle ali Dumfries da una parte e Dimarco dall'altra.17:12