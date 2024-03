Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Milan 0-1 valida per la 27° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:52

Il Milan allunga il distacco sulle inseguitrici per la qualificazione alla prossima Champions League e si porta a -1 dalla Juventus, che domenica giocherà al Maradona di Napoli. La Lazio, invece, resta nona e rischia di allontanarsi ulteriormente dalla zona Europa.23:02

La partita subisce una svolta al 57esimo, quando Pellegrini rimedia il secondo cartellino giallo della sua partita e viene espulso. Da questo punto il Milan fa la partita, schiacciando la Lazio nella propria metà campo, ma con i biancocelesti che più volte riescono a partire in contropiede e a mettere in grossa difficoltà i rossoneri. All'88esimo arriva il gol partita siglato da Okafor, che riesce a mettere in rete il terzo tentativo dopo aver visto la sua prima conclusione respinta da Provedel e la seconda, su conclusione di Giroud, respinta da Gila. Nel recupero vengono espulsi due giocatori della Lazio: il primo, Marusic, dopo qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro; il secondo, Guendouzi, per un fallo di reazione ai danni di Pulisic.22:50

Finisce una partita che nel finale ha regalato grande spettacolo dal punto di vista calcistico, ma anche grande nervosismo: la Lazio, infatti, ha finito la partita in 8 uomini, con ben tre espulsi.22:46

90'+8' Finisce qui! Lazio-Milan 0-1.22:44

90'+6' Succede di tutto in questo finale! Pulisic trattiene vistosamente Guendouzi per fermarlo, commettendo fallo. Il centrocampista francese reagisce però prendendo per la maglia il giocatore avversario. Arriva Di Bello che estrae prima un giallo per Pulisic, poi il rosso diretto per Guendouzi.22:43

90'+6' Cartellino rosso anche per Mattéo Guendouzi!22:42

90'+6' 6o ammonito Milan: cartellino giallo per Christian Pulišić.22:42

90'+5' L'attaccante del Milan interviene in ritardo nel tentativo di interrompere un contropiede avversario. Era diffidato e salterà il match contro l'Empoli.22:41

90'+5' 5o ammonito Milan: cartellino giallo per Rafael Leão.22:40

90'+5' Il difensore viene espulso per aver detto qualche parola di troppo all'arbitro Di Bello.22:40

90'+4' Cartellino rosso per Adam Marušić!22:39

90'+3' Palla alta in area per Guendouzi che scarica di testa verso il limite verso Cataldi, il quale prova a coordinarsi e a colpire di prima intenzione; la palla, però, termina sul fondo.22:38

90'+2' Palla goal per Immobile! Errore in disimpegno da parte del Milan, con Guendouzi che serve Immobile in area e con quest'ultimo che si gira e calcia ad incrociare: palla lenta e distante dalla porta.22:37

90' Segnalati 6 minuti di recupero.22:36

90' Il terzino della Lazio sbraccia troppo nei confronti di Giroud nel tentativo di contrastarlo, commettendo fallo e venendo ammonito.22:36

90' 4o ammonito Lazio: cartellino giallo per Elseid Hysaj.22:36

88' GOL! Lazio-MILAN 0-1! Rete di Noah Okafor! Tentativo di Okafor verso la porta con Provedel che respinge, sulla ribattuta Gila chiude miracolosamente su Giroud, ma la palla torna sul dischetto per Okafor che conclude verso la porta: Provedel sfiora un nuovo miracolo deviandola col guantone, ma la palla entra lentamente in porta.



Guarda la scheda del giocatore Noah Okafor22:34

85' Palla lunga verso Isaksen con Theo Hernandez che stoppa il pallone verso la sua porta, ma con l'esterno della Lazio che gliela scippa e prova a scappare: il difensore del Milan è costretto al fallo.22:30

84' 4o ammonito Milan: cartellino giallo per Théo Hernández.22:29

82' Reijnders prova la giocata! Il numero 14 del Milan si sposta verso la destra dell'area palla al piede, finge il cross e calcia fortissimo alla ricerca dell'incrocio di sinistra: la conclusione si perde sul fondo.22:28

81' 5a sostituzione Milan: esce Simon Kjær, entra Fikayo Tomori.22:32

81' 4a sostituzione Milan: esce Simon Kjær, entra Malick Thiaw.22:28

81' Punizione laterale per la Lazio con una palla tagliata di Cataldi verso il secondo palo dove Immobile non arriva su un pallone che poteva risultare molto pericoloso.22:26

81' Theo Hernandez perde palla con la squadra spinta in fase offensiva. Guendouzi si immola con la palla al piede e viene fermato irregolarmente dal difensore del Milan, che entra sul taccuino dell'arbitro.22:25

80' 3o ammonito Milan: cartellino giallo per Matteo Gabbia.22:24

78' 4a sostituzione Lazio: esce Matías Vecino, entra Danilo Cataldi.22:24

77' Annullato un gol al Milan! Partita dai ritmi altissimi ora, con Reijnders che inventa con un filtrante lanciando Leao sulla sinistra: il portoghese prova a crossare basso verso il centro ma Gila spedisce verso la propria porta, battendo Provedel. Arriva il segnale dal VAR che comunica la posizione di offside di Leao.22:23

77' L'attaccante della Lazio viene ammonito in seguito a proteste.22:24

76' 3o ammonito Lazio: cartellino giallo per Ciro Immobile.22:23

75' Immobile ad un soffio dal vantaggio! Contropiede immediato Lazio con Kjaer che prima salva, servendo involontariamente Isaksen, il quale serve basso Immobile che tocca sul fondo a tu per tu con Maignan.22:21

75' Che botta di Loftus-Cheek! Conclusione potente del centrocampista del Milan verso la porta, con Provedel che respinge verso l'alto con i pugni.22:21

73' Okafor non ci arriva per un soffio! Calabria si accentra, poi imbuca in area per Reijnders, il quale effettua un tiro-cross verso il secondo palo dove Okafor non arriva per pochissimo. C'è stata però una deviazione e ci sarà un calcio d'angolo per il Milan.22:19

71' 3a sostituzione Milan: esce Yacine Adli, entra Noah Okafor.22:16

71' Dopo un lungo possesso da parte del Milan all'interno del centrocampo avversario, la Lazio recupera palla e prova a ripartire con Felipe Anderson. Il numero 7 del Milan è costretto al fallo tattico, rimediando l'ammonizione.22:16

70' 2o ammonito Milan: cartellino giallo per Yacine Adli.22:15

69' Ora la Lazio è costretta a difendere con un 4-4-1 e con le linee molto strette e basse nella propria metà campo, con l'obiettivo di recuperare il pallone e colpire in contropiede.22:15

66' 3a sostituzione Lazio: esce Mattia Zaccagni, entra Gustav Isaksen.22:12

65' Giroud non colpisce! Fraseggio centrale del Milan che va via a uno/due tocchi nella zona di trequarti: la palla arriva al limite per Loftus-Cheek che tocca di prima per l'attaccante francese, il quale colpisce con il corpo sbilanciato all'indietro consegnando la palla a Provedel.22:11

64' 2a sostituzione Milan: esce Alessandro Florenzi, entra Davide Calabria.22:10

64' 1a sostituzione Milan: esce Ismaël Bennacer, entra Tijjani Reijnders.22:09

64' Cross dalla destra di Pulisic con una deviazione di Romagnoli che mette in difficoltà Provedel, il quale smanaccia. Deve chiudere in corner Felipe Anderson, anticipando Loftus-Cheek.22:09

62' Cross dalla sinistra di Zaccagni con Immobile che colpisce al volo ma spedisce centrale: blocca Maignan.22:07

62' Zaccagni salta il terzino del Milan e viene steso, provocandone l'ammonizione. Florenzi era diffidato e salterà la prossima sfida con l'Empoli.22:07

61' 1o ammonito Milan: cartellino giallo per Alessandro Florenzi.22:06

60' 2a sostituzione Lazio: esce Valentín Castellanos, entra Ciro Immobile.22:05

60' 1a sostituzione Lazio: esce Luis Alberto, entra Elseid Hysaj.22:05

59' Il centrale della Lazio viene ammonito per proteste.22:04

58' 2o ammonito Lazio: cartellino giallo per Alessio Romagnoli.22:04

57' 2o cartellino giallo e rosso per Luca Pellegrini! Ingenuità clamorosa del difensore della Lazio che aveva rallentato la corsa con la palla tra i piedi perché un compagno era rimasto a terra: il pallone viene preso da Pulisic che viene strattonato dal giocatore biancoceleste, convinto che il gioco fosse fermo. Fischio di Di Bello e secondo giallo per Pellegrini. Lazio ora in 10 uomini.22:05

56' Giroud in girata! Corner profondo dalla sinistra verso il secondo palo dove l'attaccante francese si coordina e colpisce in girata, mettendo alto sulla traversa.22:01

55' Pulisic va via in dribbling a Pellegrini, ammonito poco fa, e dà il via all'azione di attacco del Milan servendo in zona trequarti Adli. Il centrocampista del Milan allarga per Leao che prova a crossare al centro, ma la palla viene deviata in corner.22:00

52' Theo Hernandez si occupa della battuta del calcio di punizione, ma prova un'incomprensibile traiettoria che termina ampiamente sul fondo.21:58

51' Guendouzi entra in area dalla destra palla al piede ma sbaglia la scelta del passaggio: contropiede fulmineo del Milan, con Pellegrini che è costretto al fallo su Pulisic. Il terzino della Lazio viene ammonito. Era diffidato e salterà la prossima sfida di campionato.21:57

50' 1o ammonito Lazio: cartellino giallo per Luca Pellegrini.21:55

48' Florenzi tocca per Leao in zona trequarti: il portoghese se la sposta sul sinistro e prova la conclusione dalla lunga distanza, mandando la palla alta sulla traversa.21:53

46' Cross tagliato a rientrare di Leao con Gila al centro dell'area che sfiora in scivolata e con Provedel che blocca centralmente.21:52

46' Via alla ripresa. Possesso per la Lazio.21:50

Un po' assente Leao in questa prima metà di gioco, con la Lazio che sta riuscendo a schermare l'ala del Milan e a non concedergli spazi di manovra.21:43

Primo tempo che termina in pareggio, con le due squadre che per il momento si stanno tenendo testa, concedendo davvero poco alla rispettiva avversaria. Poche occasioni fin qui, con la Lazio che dopo pochi minuti dall'inizio del match protesta per un intervento di Maignan ai danni di Castellanos: l'arbitro Di Bello fa cenno di continuare, con il VAR che successivamente conferma la decisione del campo.21:39

45'+2' Finisce il primo tempo! Lazio-Milan 0-0.21:35

45'+2' Corner battuto dalla destra verso Giroud che riceve sul secondo palo, ma di testa manca completamente lo specchio21:35

45'+1' Pulisic da fuori! Theo Hernandez converge centralmente da sinistra spaccando in due la Lazio, serve sulla destra Pulisic che punta l'area, poi rientra sul sinistro e calcia: conclusione violenta, ma centrale; Provedel alza con i pugni in calcio d'angolo.21:34

45' Segnalato 1 minuto di recupero.21:32

43' Incursione centrale di Theo Hernandez che ne salta due nella zona di centrocampo, poi viene travolto. Viene fischiato fallo per il difensore francese.21:31

41' Errore di Pellegrini che stoppa male di petto un pallone nella trequarti difensiva, venendo scippato da Pulisic: a rimediare ci pensa però Vecino che vince il contrasto con il giocatore del Milan e riconsolida il possesso.21:29

39' Prova Luis Alberto! Il numero 10 della Lazio trova spazio a pochi metri dall'area di rigore e prova a calciare verso il palo di destra: la conclusione è insidiosa, ma Maignan blocca in due tempi.21:26

36' Theo Hernandez si incarica della battuta del corner provando a servire Florenzi al limite dell'area per la battuta al volo. Sulla palla arriva Castellanos che di testa alza un campanile dove arriva Pulisic, il quale colpisce al volo, spedendo la palla altissima e distante dallo specchio.21:24

35' Il Milan riesce ad evadere al pressing costante della Lazio e arriva ad attaccare l'area di rigore: palla laterale per Adli che prova una palla a rimorchio verso il centro dell'area, ma la palla viene respinta da un difensore in corner.21:23

32' Sfortunata ora la Lazio, che recupera palla nei pressi della propria area e prova ad innescare il contropiede: Luis Alberto ha la chanche di lanciare a campo aperto Felipe Anderson, ma in traiettoria viene colpito l'arbitro. Gioco fermo, con il Milan che potrà ricomporsi in fase difensiva.21:20

30' Punizione battuta da Luis Alberto verso il centro dell'area dove arrivano prima le maglie rossonere: palla spizzata e rimessa laterale dalla parte opposta.21:18

30' Intervento in ritardo di Loftus-Cheek ai danni di Vecino nella zona di trequarti laterale di destra. Calcio di punizione per la Lazio.21:17

27' Corner battuto corto dalla Lazio, con Zaccagni che serve Luis Alberto, il quale che crossa verso il centro dell'area: esce e blocca Maignan.21:15

27' Sovrapposizione di Pellegrini sulla sinistra, premiato da Zaccagni, con il terzino che la crossa bassa al centro per Castellanos. Sulla traiettoria interviene Kjaer che mette in calcio d'angolo.21:16

26' Qualche problema per Gila in seguito ad uno scontro di gioco. Il difensore esce qualche istante fuori con lo staff medico, poi rientra regolarmente in campo.21:14

22' Florenzi prova a calciare la punizione bassa verso il palo del portiere ma la conclusione viene respinta da un difensore della Lazio.21:10

21' Loftus-Cheek prova una veronica vicino all'area di rigore avversaria e viene travolto da un intervento di Vecino: calcio di punizione per il Milan da posizione interessante.21:08

19' Filtrante alto da parte di Bennacer a cercare Leao, con il portoghese che viaggia sul filo del fuorigioco. L'attaccante del Milan stoppa il pallone con il petto ma scivola e consente alla Lazio di ripartite.21:07

16' Florenzi arriva sul fondo dalla destra, crossa al centro dove stacca bene Giroud che mette però di testa ampiamente a lato, senza impensierire Provedel.21:03

13' Check dell'arbitro Di Bello con il VAR, il quale conferma la decisione di campo: non ci sarà calcio di rigore.21:01

12' Contatto Maignan-Castellanos! Incomprensione tra Florenzi e il portiere francese, con il difensore che effettua un retropassaggio a sorpresa al compagno, il quale colpisce prima il pallone in scivolata, poi travolge l'attaccante della Lazio. L'arbitro lascia continuare e Romagnoli mette in fallo laterale.21:03

11' Tentativo di penetrazione centrale da parte di Castellanos, il quale viene contrastato: la palla rimane in zona trequarti dove arriva Zaccagni che calcia con il destro di prima intenzione, spedendola centrale tra le braccia di Maignan.20:58

8' Lazio ad un passo dal vantaggio! Corner dalla destra battuto da Luis Alberto verso il primo palo dove Felipe Anderson spizza di testa verso il centro dell'area: sulla traiettoria arriva Vecino che la colpisce ad altezza ginocchio e la spedisce a pochi centimetri dal palo di sinistra.20:56

8' Felipe Anderson allarga per Guendouzi, con il francese che crossa basso al centro dove Kjaer respinge in calcio d'angolo.20:55

7' Kjaer prova a saltare la linea difensiva della Lazio con un lancio lungo ma sbaglia le misure e mette in fallo laterale.20:54

3' Primo attacco alla linea difensiva avversaria da parte del Milan, che prova attraverso delle triangolazioni ad arrivare dentro l'area della Lazio: Giroud sbaglia l'ultimo passaggio e consegna la palla alla difesa biancoceleste.20:51

Primo giro palla del Milan, con Adli che si abbassa nel ruolo di play e con Bennacer che, invece, si alza sulla linea dei trequartisti per portar via l'uomo.20:49

Via al match. Primo possesso per il Milan.20:47

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Di Bello, della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno Meli e Alassio. Il quarto uomo Sacchi. Al Var e Avar spazio alla coppia Di Paolo-Aureliano.19:55

Pioli non prende in considerazione il turnover in vista della sfida europea di giovedì prossimo e schiera la formazione più in forma: tra i pali ci sarà Maignan, con Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez a formare il quartetto difensivo. In mediana ecco Bennacer e Adli, con Reijnders inizialmente dalla panchina. Davanti ci sarà Giroud unica punta, supportato dal trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.19:55

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan risponde con un 4-2-3-1: Maignan – Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez – Bennacer, Adli – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Giroud.19:54

Sarri sorprende con le sue scelte: in difesa ci saranno Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini, davanti a Provedel. A centrocampo conferme per Guendouzi e Luis Alberto, con Vecino nel ruolo di mediano. Davanti ci sarà Castellanos, mentre ai suoi fianchi tocca a Felipe Anderson e Zaccagni, con quest’ultimo che torna titolare dopo quasi due mesi. Panchina per Immobile.19:54

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si dispone con un 4-3-3: Provedel – Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini – Guendouzi, Vecino, Luis Alberto – Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.19:54

Il match di andata, giocato a San Siro lo scorso 30 settembre, ha visto i rossoneri imporsi per 2-0, grazie alle reti nella ripresa di Pulisic e Okafor.19:54

Il Milan, invece, non vince in campionato dall’1-0 rifilato al Napoli l’11 febbraio scorso. La partita persa a Monza per 4-2 non è andata giù all’ambiente rossonero, ma la squadra ha dimostrato tutto il suo valore nella scorsa giornata, terminata però 1-1 con l’Atalanta. Nonostante il pareggio, i giocatori di Pioli hanno tenuto in mano il pallino del match per buona parte della gara e hanno creato innumerevoli occasioni da rete, salvate solo da un’ottima prestazione della difesa bergamasca.19:53

I padroni di casa continuano nel loro percorso altalenante, con due vittorie e due sconfitte nelle ultime quattro partite. Nella scorsa giornata, la squadra di Sarri si era portata in vantaggio grazie al gol di Luis Alberto, ma è stata poi recuperata nella ripresa dalla Fiorentina, che ha ribaltato il match con Kayode e Bonaventura.19:53

Allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli, per una gara d’alta classifica, valevole per l’accesso alle prossime edizioni di Champions League ed Europa League.19:52

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio-Milan, gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie A.19:52