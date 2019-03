LIVE SASSUOLO - NAPOLI 0-0 SERIE A 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Le squadre stanno per scendere in campo: tra pochi minuti si comincia!

Insigne viene fermato in posizione di fuorigioco: calcio di punizione per il Sassuolo.

Verdi scivola al momento del tiro: tutto da rifare per il Napoli.

7'

Buon recupero di Allan che tenta di servire Mertens in profondità, ma il belga non riesce a tenere in campo il pallone.