Grazie per aver seguito la diretta di Juventus-Atalanta 2-2 valida per la 28esima giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:00

Juventus e Atalanta si dividono dunque la posta in gioco, guadagnando entrambe un punto sul Bologna (posizionato quarto in classifica). I bianconeri vengono dunque sorpassati dal Milan e si trovano ora in terza posizione a quota 58 punti. L'Atalanta, invece, avanza a 47 punti (momentaneamente a pari merito con la Roma che giocherà tra poco).19:59

Il gol che apre le danze arriva al 35esimo minuto con uno schema su punizione da parte della Dea: Pasalic serve Koopmeiners al limite dell'area sulla destra, con l'olandese che calcia di potenza con il mancino, mettendo la palla all'incrocio di destra. Nella ripresa la Juventus scende in campo con uno spirito diverso, trovando due reti in pochi minuti: al 66esimo i bianconeri fraseggiano sulla sinistra con Chiesa e McKennie, con quest'ultimo che infine imbuca per Cambiaso che batte Carnesecchi con un colpo di punta. Al 70esimo arriva il raddoppio con McKennie che raccoglie un cross dalla sinistra stoppando di petto a rimorchio per Milik, il quale colpisce con il mancino e mette la palla in rete. Quando il match sembra a favore dei bianconeri, arriva la rete del pareggio dei bergamaschi: al 75esimo, infatti, Djimsiti riceve tra le linee in zona trequarti, poi imbuca con un filtrante per Koopmeiners che incrocia con il sinistro e batte Szczesny. Nel finale nessuna delle due squadre trova lo spunto giusto per vincere la partita e il match termina in pareggio.19:57

Finisce con il risultato di 2-2 il big match di questa domenica, con le due squadre che hanno offerto una sfida giocata a grande intensità, per lo più nella ripresa. Sul tabellino dei marcatori ci sono Cambiaso e Milik per la Juventus e Koopmeiners per l'Atalanta, con l'olandese autore di una doppietta.19:52

90'+4' Finisce qui! Juventus-Atalanta 2-2.19:51

90'+4' Che occasione per la Juventus! Cross profondo verso l'area di rigore dove Kean e Gatti si ostacolano, colpendo però la palla di testa sopra la traversa. Sarebbe stata comunque da valutare la posizione dei due.19:50

90'+3' 1o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Hans Hateboer. L'esterno nerazzurro punito per un'evidente trattenuta ai danni di Yildiz.19:50

90'+2' Lookman avanza in zona trequarti, carica il tiro ma interviene Chiesa che tocca verso Szczesny, interrompendo l'azione offensiva della Dea.19:49

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:46

90' Passaggio illuminante di Chiesa a tagliare la difesa avversaria, con Gatti che non arriva per un soffio in area a stoppare il pallone. Il difensore della Juventus sarebba stato a tu per tu con Carnesecchi.19:47

88' 5a sostituzione Atalanta: esce Matteo Ruggeri, entra Mitchel Bakker.19:45

88' 4a sostituzione Atalanta: esce Charles De Ketelaere, entra Aleksey Miranchuk.19:44

88' 5a sostituzione Juventus: esce Weston McKennie, entra Kenan Yıldız.19:44

85' Sugli sviluppi di un corner per la Juventus la palla arriva al limte dell'area per Chiesa che calcia a giro, colpendo però un avversario.19:41

83' 4a sostituzione Juventus: esce Andrea Cambiaso, entra Timothy Weah.19:39

82' 3a sostituzione Juventus: esce Samuel Iling-Junior, entra Alex Sandro.19:39

82' Koopmeiners riceve tra le linee e subisce fallo dopo una evidente trattenuta di Bremer.19:39

78' Partita elettrizzante in questi ultimi 15 minuti, con la Juventus che prima ribalta il match con due reti in pochi minuti, ma con la squadra di Gasperini che trova la rete del pareggio grazie alla doppietta di Koopmeiners.19:35

76' 2a sostituzione Juventus: esce Arkadiusz Milik, entra Moise Kean.19:33

76' 1a sostituzione Juventus: esce Fabio Miretti, entra Hans Nicolussi Caviglia.19:33

75' GOL! Juventus-ATALANTA 2-2! Rete di Koopmeiners! Djimsiti riceve tra le linee e serve l'olandese con un filtrante d'esterno, con quest'ultimo che si presenta in area e conclude rasoterra ad incrociare, battendo Szczesny sotto le gambe e pareggiando i conti.



72' In pochi minuti la Juventus riesce a ribaltare il match grazie a due assist del rientrante McKennie per Cambiaso e Milik.19:28

70' GOL! JUVENTUS-Atalanta 2-1! Rete di Milik! Cross dalla sinistra verso il centro dove McKennie stoppa con il petto a rimorchio per il compagno polacco che ha tutto il tempo per prendere la mira e concludere a rete con il mancino, con un vero e proprio rigore in movimento.



69' Sugli sviluppi del corner la palla arriva al limite dell'area dove Cambiaso stoppa, si accentra sul sinistro e calcia: palla alta sulla traversa.19:26

68' Scatenato ora Chiesa che entra in area da sinistra e crossa al centro, trovando una deviazione e un corner.19:25

67' 3a sostituzione Atalanta: esce Giorgio Scalvini, entra Rafael Tolói.19:25

67' 2a sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Hans Hateboer.19:25

66' GOL! JUVENTUS-Atalanta 1-1! Rete di Cambiaso! Bella azione manovrata da parte dei bianconeri con Chiesa che dà il via all'azione sulla sinistra scambiando con McKennie e con quest'ultimo che imbuca al limite dell'area per il taglio di Cambiaso: l'esterno bianconero anticipa Carnesecchi colpendo di punta e insaccando la rete del pareggio sotto le gambe del portiere avversario.



64' Chiesa riceve palla al limite dell'area sulla sinistra, aspetta l'arrivo sulla fascia di Iling Jr e lo serve: l'esterno bianconero crossa forte al centro dove non colpisce nessuno. La palla termina fuori dalla parte opposta.19:21

63' Lookman da fuori! Giocata solitaria del neo entrato, che arriva dal limite dell'area dopo una serie di dribbling, poi calcia con il mancino. La palla termina a lato rispetto al palo di sinistra.19:20

60' Locatelli imbuca di prima intenzione premiando la sovrapposizione di Gatti, con il difensore della Juventus che è sfortunato in quanto viene colpito dopo un rimpallo, con la palla che carambola sul fondo. Rinvio dal fondo per Carnesecchi.19:17

58' McKennie riceve in zona centrale con tanto spazio davanti, decidendo dunque di allargare verso sinistra per Chiesa, il quale si accentra e prova una conclusione a giro con il destro che termina in curva.19:15

57' 1a sostituzione Atalanta: esce Gianluca Scamacca, entra Ademola Lookman.19:14

57' Sugli sviluppi del corner nerazzurro, la Juventus riconquista il pallone e parte veloce in contropiede con Chiesa. La palla termina poi tra i piedi di Cambiaso sulla destra, che crossa al centro dove Carnesecchi respinge con i pugni.19:13

56' Szczesny risponde a Scamacca! Contropiede Atalanta con Pasalic che avanza centralmente e serve Scamacca sulla sinistra, il quale si accentra sul destro e calcia a giro verso il secondo palo, dove il portiere polacco respinge in corner.19:13

54' Che botta di Scamacca! De Ketelaere avanza in zona centrale, serve il numero 90 in area che si gira e calcia di potenza. Nella conclusione di Scamacca manca la precisione e la palla termina ampiamente sul fondo.19:11

53' Gatti avanza di prepotenza sulla destra, poi crossa al centro dove Milik colpisce di testa consegnando centralmente a Carnesecchi.19:10

52' Chiesa spreca! Il numero 7 viene servito con un filtrante in area sulla sinistra ma, a tu per tu con Carnesecchi, calcia incrociando di mancino mettendo la palla a lato.19:09

51' Carnesecchi dice no a Chiesa! Dribbling nello stretto di Iling Jr all'interno dell'area avversaria, con la palla che arriva poi sui piedi di Chiesa che prova a piazzarla verso l'angolino lontano, ma Carnesecchi si allunga e respinge lateralmente. Interviene poi Guida fischiando una posizione di offside precedente.19:08

49' Locatelli va via con una finta a De Ketelaere in zona trequarti ma, una volta arrivato al limite dell'area, prova un passaggio dove non ci sono maglie bianconere. Consolida il possesso dunque l'Atalanta.19:06

47' Giocata di qualità dell'Atalanta con Scamacca che chiude una triangolazione servendo all'interno dell'area piccola Pasalic, con il croato che viene anticipato di pochissimo da Szczesny.19:04

46' Si riparte in questo secondo tempo con gli stessi undici per entrambe le squadre: nessun cambio, dunque, da parte di Allegri e Gasperini.19:03

46' Via alla ripresa. Possesso per l'Atalanta.19:01

Il gol dei nerazzurri, sembra aver colpito a fondo i giocatori bianconeri, che negli ultimi dieci minuti non sono riusciti ad attaccare la porta avversaria difesa da Carnesecchi. Ben posizionata, invece, la Dea.18:51

Partita molto equilibrata fin qui tra Juventus e Atalanta, con gli ospiti che trovano il vantaggio grazie ad uno schema su punizione: Scamacca finge di incaricarsi della battuta verso la porta, ma Pasalic batte con il mancino verso il limite con Koopmeiners che, dopo essersi liberato dalla marcatura avversaria, calcia di prima intenzione con il mancino, trovando l'incrocio di destra.18:49

45' Finisce il primo tempo. Atalanta in vantaggio per 1-0 all'Allianz Stadium.18:46

45' Sugli sviluppi del corner la palla viene allontanata al limite dell'area dove Locatelli prova a concludere due volte, ma viene murato.18:45

44' Locatelli imbuca lateralmente per Iling Jr, il quale alza la testa e crossa al centro: palla deviata e calcio d'angolo per i bianconeri.18:45

41' Continua il duello fisico tra Scamacca e Bremer, con l'attaccante italiano che protegge palla in zona trequarti e subisce fallo da parte del brasiliano.18:41

39' Azione prolungata della Juventus vicino all'area di rigore dell'Atalanta, con Miretti che sbaglia però uno stop, permettendo a Pasalic di spazzare: la palla colpisce l'arbitro e si ripartirà con un possesso per la Dea.18:40

35' GOL! Juventus-ATALANTA 0-1! Rete di Koopmeiners! Schema perfetto della Dea con Pasalic che a sorpresa batte con il mancino servendo orizzontalmente, al limite dell'area, Koopmeiners: l'olandese colpisce di prima intenzione con il mancino e indirizza la palla verso l'incrocio di destra, dove Szczesny non arriva.



34' Scamacca viene fuori dall'area a ricevere la palla, protegge bene con il corpo e viene travolto da Bremer: calcio di punizione per la Dea al limite dell'area, nella zona di sinistra.18:34

33' Imbucata di Pasalic che serve Koopmeiners al limite dell'area, ma l'olandese dimentica di stoppare il pallone, permettendo a Bremer di intervenire e di allontanare.18:33

30' Milik colpisce male! La Juventus recupera palla nella metà campo avversaria, con Milik che riceve poi al limite dell'area, ma con il mancino la spedisce larga rispetto al palo di sinistra.18:31

29' Danilo non va! Contropiede Juventus dopo un calcio d'angolo dei nerazzurri, con Miretti che crossa da sinistra e con Cambiaso che la tiene in campo sulla destra. Il 27 della Juventus serve al limite McKennie, il quale fa sponda per Danilo: il difensore brasiliano prende la mira ma spara la conclusione in curva.18:30

27' Dopo la punizione, Miretti regala palla a Scamacca che parte in solitaria in contropiede: il centrocampista della Juventus però, dopo una lunga rincorsa, riesce a strappargli nuovamente il pallone.18:28

27' Questa volta sul pallone si presenta Chiesa ma l'esito è il medesimo: palla sulla barriera.18:27

25' Buona protezione della palla di Milik, che viene colpito da dietro da Djimsiti. L'arbitro Guida concede un calcio di punizione a pochi metri dal limite dell'area, in zona centrale.18:26

24' Milik rompe le linee dell'Atalanta ricevendo in zona trequarti e allargando a sinistra per Chiesa. Il numero 7 della Juventus punta l'area, si accentra e prova una conclusione verso la porta: tiro lento e centrale, comoda la presa per Carnesecchi.18:24

20' Fase di studio del match delle due squadre, con l'Atalanta che prova a far girare il pallone faticando a trovare spazi tra le maglie bianconere.18:21

19' Lungo possesso dell'Atalanta nella trequarti campo della Juventus, con i bianconeri chiusi negli ultimi 30 metri con un 5-4-1: non trovando spazi, Ruggeri prova un cross al centro, dove arriva Szczesny che la fa sua.18:19

15' Il calcio di punizione di Milik si infrange sulla barriera, con l'attaccante polacco che non riesce ad alzare la traiettoria della conclusione.18:15

14' Miretti arriva prima su un pallone in zona trequarti, anticipando Pasalic e venendo travolto dal centrocampista croato. Calcio di punizione in zona interessante per la Juventus.18:14

13' Miretti di testa! Il corner viene respinto fuori, ma i bianconeri riconquistano il possesso e arrivano al cross dalla sinistra con Chiesa. Sul pallone arriva Miretti che di testa colpisce verso la porta, dove Carnesecchi respinge con i guantoni.18:13

12' McKennie, sul ribaltamento dell'azione, guadagna il fondo ed è fortunato in un rimpallo: ci sarà corner per la Juventus.18:12

11' Cross pericoloso dalla corsia di destra da parte di De Ketelaere, con Gatti che anticipa Koopmeiners allontanando di testa.18:12

10' Milik salta con una finta Pasalic in zona trequarti, ma non può nulla sul raddoppio difensivo di Ederson: l'attaccante bianconero commette poi fallo. Punizione per l'Atalanta.18:11

7' Rischia Miretti in mezzo al campo servendo De Ketelaere, ma l'ex Milan sbaglia il filtrante verso Scamacca che era tutto solo a campo aperto. Gatti interviene in traiettoria e riparte da Szczesny.18:07

6' Chiesa prova a calciare direttamente su punizione verso la porta, ma la palla non si abbassa e termina ampiamente sul fondo.18:06

5' Miretti salta Ederson con un dribbling, nella zona di trequarti laterale di sinistra, poi viene messo a terra dal brasiliano. Punizione per la Juventus.18:05

4' Il corner battuto da Koopmeiners viene respinto dalla difesa bianconera, che poi prova a far partire un contropiede ma Miretti è impreciso. La Juventus consolida dunque il possesso.18:04

4' Cross dalla destra di Zappacosta: palla deviata e primo corner del match per l'Atalanta.18:04

3' Rimessa lunga di Gatti verso Milik, che dal limite calcia con il sinistro, deviato in corner da Djimsiti. Interviene poi l'arbitro Massa che segnala un intervento falloso dell'attaccante polacco ai danni di Pasalic poco prima di arrivare al tiro.18:03

2' Costruzione bassa dell'Atalanta imprecisa, con Ruggeri che non arriva su un pallone laterale, concedendo rimessa ai bianconeri.18:02

Via al match dell'Allianz Stadium. Primo possesso per la Juventus.18:00

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Bercigli e Scatragli. In sala VAR ci sarà Doveri, affiancato da Marini nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Ghersini.17:30

Gasperini decide di schierare dal primo minuto Hien, affiancandolo con Scalvini e Djimsiti. In porta ci sarà ancora una volta Carnesecchi. In mezzo al campo tocca a Pasalic e Ederson, con Zappacosta e Ruggeri a correre sulle linee laterali. Davanti occasione dal primo minuto per Scamacca, con De Ketelaere al suo fianco e con Koopmeiners in zona trequarti.17:30

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta risponde con un 3-4-1-2: Carnesecchi – Scalvini, Hien, Djimsiti – Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – De Ketelaere, Scamacca.17:29

Allegri deve fare a meno di Rabiot e Alcaraz per infortunio, oltre che a Vlahovic (assente per squalifica), ma recupera in extremis Weston McKennie, che completerà il reparto di centrocampo insieme a Locatelli e Miretti. Larghi sulle fasce ci saranno Cambiaso e Iling Jr, mentre davanti ecco Chiesa con Milik. Il trio di difesa sarà formato da Gatti, Bremer e Danilo; tra i pali Sczcesny.17:29

FORMAZIONI UFFICIALI: La Juventus scende in campo con un 3-5-2: Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Iling Jr – Milik, Chiesa.17:29

Il match di andata ha visto le due squadre affrontarsi con grande intensità, ma con poche occasioni da rete: il risultato finale, infatti, fu di 0-0. In quell’occasione, Szczesny salvò i suoi con un intervento miracoloso, a pochi minuti dalla fine, su una grandissima punizione di Muriel.17:29

Anche l’Atalanta ha bisogno di ritrovare la vittoria, dopo un pareggio e due sconfitte rimediati con Milan, Inter e Bologna. Pochi giorni fa, la Dea ha affrontato anche il turno di andata degli ottavi di finale di Europa League, pareggiando per 1-1 a Lisbona contro lo Sporting.17:28

La Juventus attraversa un periodo delicato della stagione, con una sola vittoria nelle ultime sei partite. Nella scorsa giornata, i bianconeri, nonostante una buonissima prestazione al Maradona di Napoli, sono usciti sconfitti con il risultato di 2-1.17:28

Le squadre allenate da Allegri e Gasperini si sfidano per un match importantissimo ai fini della qualificazione alla prossima UEFA Champions League, cercando di approfittare dello stop di ieri del Bologna, che ha perso in casa contro l’Inter.17:28

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Juventus-Atalanta, gara valida per la 28esima giornata di Serie A.17:27