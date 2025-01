Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Bluenergy Stadium

Città: Udine

Capienza: 25144 spettatori11:22 Fonte: Gettyimages

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Atalanta, gara valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A 2024/25.11:22

L'Udinese va a caccia di uno scalpo prestigioso e di punti importanti per provare ad agganciare il treno che porta all'Europa, l'Atalanta torna in campo dopo la semifinale di Supercoppa persa contro l'Inter e punta a riprendere la corsa che, finora, le ha consentito di lottare nelle primissime posizioni della classifica e sognare in grande per la prima volta nella propria storia. Nella gara di andata i bergamaschi si imposero per 2-1 in rimonta dopo il vantaggio bianconero nel primo tempo. Fischio d'inizio alle ore 15.11:29

Dirige il match Mariani con Dei Giudici e Ceccon ad assisterlo, il quarto ufficiale è Perri. In sala VAR a Lissone ci sono Serra e Guida.11:30

I friulani non battono l'Atalanta in campionato dall'ottobre 2017, 2-1 casalingo con reti di De Paul e Barak a ribaltare vantaggio nerazzurro di Kurtic. Da allora nove vittorie orobiche e cinque pareggi, due nelle ultime due gare disputate a Udine, 1-1 nel novembre 2023 e 0-0 nel marzo dello stesso anno. L'ultima vittoria esterna bergamasca è invece il netto 6-2 del gennaio 2022.11:38

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: 3-5-2 per gli uomini di Runjaic. Sava - Kristensen, Bijol, Solet - Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara - Thauvin, Sanchez. A disposizione: Piana, Padelli, Atta, Pafundi, Iker Bravo, Brenner, Ebosse, Kabasele, Ekkelenkamp, Zemura, Rui Modesto, Touré.14:37

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: solito 3-4-2-1 scelto da Gasperini. Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - Pasalic, De Ketelaere - Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Hien, Sulemana, Zaniolo, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini.14:39

Runjaic conferma l'11 sceso in campo a Verona sette giorni fa con l'eccezione dello squalificato Lucca, sostituito oggi da Sanchez. Davanti a Sava ci saranno quindi ancora Kristensen, Bijol e Solet, Ehizibue e Kamara agiranno sulle fasce con Lovric, Karlstrom e Payero in mezzo al campo. Il partner del Niño Maravilla sarà capitan Thauvin.14:41

Dopo il turnover operato in Supercoppa, Gasperini torna a schierare un tridente pesante e senza fare calcoli prima del recupero con la Juventus, seppur senza gli infortunati Retegui e Scamacca. Davanti ci saranno infatti Lookman, De Ketelaere e Pasalic. Le corsie esterne sono affidate a Bellanova e Zappacosta con De Roon ed Ederson in mediana. Carnesecchi sarà invece protetto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Panchina dunque per Hien e Kossounou oltre che per Zaniolo e l'ex di giornata Samardzic.14:58

Squadre in campo al Bluenergy Stadium dove si attende solo il fischio d'inizio.14:59

Si osserva un minuto di silenzio in memoria di Fabio Cudicini, ex portiere di Milan, Roma, Brescia e Udinese, scomparso tre giorni fa.15:02

Si comincia!15:03

2' Thauvin prova a sgusciare lungo l'out di sinistra ma non riesce a tenere la sfera in campo. Rimessa laterale per l'Atalanta.15:05

3' Si rimane nel campo atalantino, stavolta con una rimessa laterale per i padroni di casa che non porta però a nulla di pericoloso dalle parti di Carnesecchi.15:06

4' Gioco fermo. C'è Payero a terra dopo uno scontro con Scalvini a centrocampo.15:07

5' Si riparte con l'Atalanta a provare la costruzione dal basso, i giocatori di Runjaic stanno però pressando a tutto campo in questo avvio, rendendo difficoltosa la manovra avversaria.15:08

6' Fallo su Sanchez nella metà campo atalantina e punizione in zona offensiva per l'Udinese.15:10

7' Thauvin scodella in mezzo, la difesa bergamasca respinge corto ma Payero non riesce a trovare il tempo per la battuta a rete dal limite.15:09

8' Altro fallo guadagnato da Alexis Sanchez nel cerchio di centrocampo. Lavoro molto prezioso finora dell'ex Inter.15:10

9' Ancora un fallo nerazzurro, stavolta è Payero a subirlo su carica di Lookman. Si gioca però sempre a ridosso della linea di metà campo con nessuna delle due squadre intenzionata a rischiare qualcosa.15:11

10' Apertura di Lovric a destra per Ehizibue, Zappacosta tiene nell'uno contro uno e permette il recupero di Ederson.15:14

12' Ederson perde palla nel cerchio di centrocampo sulla pressione di Payero ma si salva aiutando Djimsiti nel recupero palla sul giocatore argentino che aveva provato la percussione centrale.15:15

14' Thauvin prova l'apertura a sinistra per Kamara, palla troppo alta per tutti e rimessa laterale per gli uomini di Gasperini.15:16

14' Zappacosta prova il filtrante in area per Lookman, palla troppo lunga che termina la propria corsa tra le braccia di Sava.15:17

15' Anticipo di Scalvini e palla verticale per Lookman, diagonale perfetta di Kristensen che recupera la palla e impedisce la volata in campo aperto del nigeriano, forse partito in fuorigioco.15:18

17' Proteste del pubblico di casa per un intervento al limite dell'area su Thauvin, giudicato regolare da Mariani. L'Atalanta riparte ma Zappacosta non approfitta dell'assist orizzontale di Lookman per rendersi pericoloso in attacco. L'azione si chiude col fallo di Lookman su Lovric.15:21

18' Mariani espelle Malecki, il secondo di Runjaic, per proteste.15:21

19' Kamara punta Bellanova e crossa basso dalla sinistra, Djimsiti ci arriva in scivolata e concede il corner ai padroni di casa.15:21

20' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina ma l'Udinese rimane in possesso della sfera.15:22

21' Atalanta che continua a faticare nella costruzione, c'è grande merito finora degli uomini di Runjaic che sembrano ovunque in questo avvio di gara.15:23

22' THAUVIN! Ehizibue difende palla in area e serve il proprio capitano a rimorchio, il suo sinistro viene deviato e finisce fuori di poco alla sinistra di Carnesecchi.15:25

23' Gioco fermo. Ehizibue e Djimsiti sono a terra dopo una testata reciproca nell'azione precedente.15:25

24' Ferita sanguinante per Djimsiti e gran botta alla fronte per Ehizibue, entrambi sono costretti a uscire momentaneamente dal campo.15:26

24' Sostituzione Atalanta: fuori Berat Djimsiti, dentro Isak Hien.15:27

25' Non ce la fa Djimsiti mentre Ehizibue rientra in campo.15:27