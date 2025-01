Udinese-Atalanta 0-0 pagelle: Sanchez illude, paura Djimsiti, inferno per Samardzic, Carnesecchi salva Gasperini

Top e flop: bene Sanchez e Kristensen per i bianconeri, delude Thauvin, nerazzurri sottotono: Carnesecchi salva tutti con due interventi super

Non c’è brio tra Udinese ed Atalanta, destinate a pareggiare per 0-0, in una gara con ben poche occasioni. Runjaic blocca Gasperini con uno schieramento quasi a specchio che impedisce ai nerazzurri di destreggiarsi tra le linee. I bianconeri, senza Lucca in avanti per squalifica, ritrovano Sanchez titolare in campo per 80′ di gioco: l’attaccante cileno si rivela la vera sorpresa del match, per due volte va vicino al gol ma, nella stessa azione, colpisce due legni da posizione ravvicinata.

Non funzionano i cambi di Gasperini nel secondo tempo: dentro Samardzic (al posto di Pasalic) – che riceve soltanto fischi e cori contro per la sfida dell’ex – e Zaniolo (al posto di Lookman) che non impatta positivamente così come invece fu contro il Cagliari in trasferta. Carnesecchi si esalta in due interventi provvidenziali che mantengono intatto il risultato in un sabato in cui i bianconeri hanno comunque prevalso nelle occasioni create. Paura, inoltre, per Djimsiti che rimedia un trauma cranico a metà primo tempo. L’Atalanta resta al secondo posto a quota 42 punti; l’Udinese invece si tiene al 9° posto, a -1 dal Milan, a quota 26 punti in Serie A.

Udinese-Atalanta, la chiave tattica della gara

Udinese in campo con il solito 3-5-2. Runjaic conferma l’11 sceso in campo a Verona, sette giorni fa, con l’eccezione dello squalificato Lucca, sostituito oggi da Sanchez. Davanti a Sava ci saranno quindi ancora Kristensen, Bijol e Solet; Ehizibue e Kamara agiranno sulle fasce con Lovric, Karlstrom e Payero in mezzo al campo. Il partner del Niño Maravilla sarà capitan Thauvin.

Dopo il turnover operato in Supercoppa, Gasperini torna a schierare l’Atalanta col 3-4-3: Lookman, De Ketelaere e Pasalic è il trio d’attacco. Le corsie esterne sono affidate a Bellanova e Zappacosta con De Roon ed Ederson in mediana. Carnesecchi sarà invece protetto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

L’Atalanta soffre, per la sua costruzione di gioco, il sistema di gioco dell’Udinese che a centrocampo conquista maggiore densità. Runjaic porta uno dei due esterni a saltare in area sul cross dal lato opposto, per aumentare la densità offensiva nell’area avversaria.

Udinese-Atalanta, infortunio di Djimsiti: trauma cranico

Brutta notizia per l’Atalanta durante la sfida contro l’Udinese. Infatti, al 25′ del primo tempo, Gian Piero Gasperini ha dovuto sostituire Berat Djimsiti a causa di un infortunio. Il difensore albanese, coinvolto in uno scontro di gioco con Ehizibue, ha riportato una ferita al volto e un trauma cranico, come comunicato dal club nerazzurro. Al suo posto, in difesa, è entrato il diffidato Hien.

I top e flop dell’Udinese

Sanchez 6. Al 45′ (1T) colpisce un palo e una traversa nella stessa azione: prima di testa spedisce il pallone sul secondo palo ma trova il legno, poi calcia di controbalzo ma trova la traversa a due passi dalla porta. Campione ritrovato.

Al 45′ (1T) colpisce un palo e una traversa nella stessa azione: prima di testa spedisce il pallone sul secondo palo ma trova il legno, poi calcia di controbalzo ma trova la traversa a due passi dalla porta. Campione ritrovato. Kristensen 6. Abile nei contrasti e nelle chiusure difensive. Tiene fuori dall’area gli attaccanti avversari.

Abile nei contrasti e nelle chiusure difensive. Tiene fuori dall’area gli attaccanti avversari. Thauvin 5.5.Troppo statico in avanti, non sfrutta gli uno-due con Sanchez per rendersi pericoloso nell’area avversaria.

I top e flop dell’Atalanta

Carnesecchi 7. Si immola in due occasioni in cui nega il gol quasi certo agli avversari.

Si immola in due occasioni in cui nega il gol quasi certo agli avversari. De Roon 6.5 Si esalta nel finale di gara in fase di interdizione.

Si esalta nel finale di gara in fase di interdizione. Samardzic 5.5. Entra al 62′, al posto di Pasalic, ma non riesce ad impattare in modo positivo nella gara: soffre la sfida dell’ex e viene fischiato da tutta la Dacia Arena.

